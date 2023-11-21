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黃國昌如何走到今日？ 沈榮欽列黃「背刺」經歷

前時代力量立委黃國昌。（資料照）

前時代力量立委黃國昌。（資料照）

2023/11/21 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕前立委、時代力量前黨主席黃國昌退出時代力量，將列入台灣民眾黨不分區立委名單。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽列出黃國昌經歷，感嘆「為何黃國昌會走到今日這般田地？」

沈榮欽在臉書PO文表示黃國昌於同一天退出時代力量、加入民眾黨、獲得柯文哲公開承諾給予不分區立委，無縫接軌的程度令人驚嘆，而此時民眾黨尚未完成不分區立委提名程序，黨主席柯文哲便可違反SOP的民主程序私相授受，《年代向錢看》主持人陳凝觀抨擊柯黃二人為「政治渣男」。

沈榮欽列出黃國昌的經歷：

四叉貓說他在擔任PTT站長時發現，黃國昌是國內政治人物中，最早使用網軍在PTT吹捧自己者，甚至比柯文哲還早，不過當時他因為支持黃國昌而未揭發。四叉貓表示至今還留著當時的證據。

雲林縣議員廖郁賢說，她獲時代力量提名參選後，自然使用台語與地方民眾溝通，否則她的阿公阿嫲聽不懂。不料黃國昌和秘書長陳惠敏對她說：「我覺得妳的形象不符合時代力量。」廖郁賢問為什麼？「因為說台語很low」。

名嘴尚毅夫也在政論節目爆料許多人知道的一例一休插曲：當初一例一休時，黃國昌打電話給蔡英文要求見面，很多蔡英文的幕僚都說不要、也不同意。不過蔡英文仍同意會面，因此姚人多載他去了官邸，經黃國昌勸說後，蔡英文被說動了，電話要拿起來要打給政策會，不料黃國昌馬上說：「總統，不必了，不必了。」

隔天，黃國昌去見立院院長蘇嘉全，當著媒體的面咆哮：「蔡英文妳出來講！這是妳領導的新國會？！」媒體立刻大幅報導黃國昌在立院的咆哮，尚毅夫忍不住批評道：「有這樣演戲的哦？有這樣演戲的哦？」

沈榮欽指出，眾所周知，黃國昌獲得民進黨勸退準備已久的沈發惠，經禮讓當選立委後，隨即大肆抨擊民進黨，行徑猶如柯文哲翻版，但當他遭到安定力量罷免時，是因為柯建銘等人未採取他對於罷免的天真主張，加上綠營民眾支持，因而罷免未成，但他始終痛恨綠營。不過即使當選立委，仍與地方缺乏連結，因而不敢參選連任，最終投入安定力量支持的柯文哲麾下，以便能夠獲得不必參選的不分區立委職位，甚至同時也不放棄法務部長的機會。

沈榮欽續指，於是賴品妤臨危授命，竟然奇蹟式打敗準備已久的李永萍，當選立委，盡心為選區服務，讓汐止民眾終於覺得有國會代表。為何黃國昌會走到今日這般田地？

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