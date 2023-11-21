爆潘孟安違規抽加熱菸 王鴻薇：已向衛生局檢舉

王鴻薇爆潘孟安違規抽加熱菸。（圖由王鴻薇提供）

2023/11/21 10:25

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今召開記者會，出示照片揭露賴清德競選辦公室總幹事潘孟安，於今年8月9日在八德路田園海鮮餐廳門口公然抽加熱菸，王鴻薇表示，台灣尚未有合法加熱菸，已經向台北市衛生局檢舉，要求潘孟安提供違法加熱菸源頭，也要求相關單位毋枉毋縱，並確實開罰。

王鴻薇指出，目前市面上根本沒有合法的加熱菸，身為賴清德最重要的輔選大將卻大抽特抽，這擺明是抽「私菸」。蔡英文總統有超買私菸，賴清德身邊人是狂抽私菸。

王鴻薇表示，自己過去推動無菸校園人行道，也要求台北市政府修訂「新興菸品管理自治條例」，對於潘孟安的行為不能容忍，而依據菸害防制法規定，任何人在任何地點，使用電子煙或是未經審查通過的加熱菸，可處2000至1萬元；違法製造、輸入業者，可處1000萬元至5000萬元；違法販賣則可處20萬元至100萬元。

菸害防制法也規定，台灣應是全面禁止電子煙；而加熱菸及加熱菸器，應經審查通過，始可製造、輸入及販售。我國目前還沒有合法的加熱菸，不管是網路或是非法組織走私進入台灣，都已違法，現已將照片提供給台北市衛生局，要求依法重罰。

王鴻薇直言，陸委會副主委梁文傑日前才被爆抽加熱菸違法，照片也剛好有潘孟安在旁邊，現在又被拍到自己公然違法，兩人出入新潮流場合目無法紀，完全不顧旁人眼光，已經嚴重影響社會大眾觀感，請潘孟安向社會說明、道歉，並配合相關單位調查溯源。

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