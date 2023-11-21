漏網鏡頭》潘孟安1個move 蕭美琴嚇到「不專心」

總幹事潘孟安（前排右）移動頭重腳輕的麥克風架，卻不慎讓部分麥克風摔落地面，副總統候選人蕭美琴（前排中）瞬間驚訝到張大嘴，後續也無法專心呼口號，一直低著頭雙眼盯著掉在地上的麥克風看。（記者劉信德攝）

2023/11/21 10:46

〔記者劉信德／台北報導〕民進黨總統副總統參選人賴清德丶蕭美琴今（21日）早到中選會登記參選，隨後在場外與現場支持者一同舉手高呼口號時，競選總幹事潘孟安試著移開擋在賴丶蕭2人前面的麥克風架，卻不慎弄倒，好幾支麥克風摔落地，蕭美琴瞬間嚇得張大嘴，也無法專心呼口號，一直低頭盯著地上的麥克風。

賴蕭配今早前往中選會完成登記程序，搶下頭香，成為這次選舉第一組完成登記總統副總統參選人，特勤人員馬上接手維安，場外也聚集大批支持者歡呼；賴清德登記後發表簡短談話，呼籲鄉親支持、團結在對的路上繼續前進。

在最後合影時，賴、蕭兩人拉起手雙臂高舉，帶領支持者一同高呼「選對的人、走對的路」、「凍蒜」！不過，擋在賴丶蕭2人前面的麥克風架太搶戲，潘孟安在媒體要求下親自出手，把這俗稱「烤肉架」的麥克風架移至一旁，不過今天這萬眾矚目的場合吸引太多媒體採訪，「烤肉架」插滿麥克風頭重腳輕、重心不穩，潘孟安及時穩住麥克風架，卻有好幾支麥克風還是被摔出架外。

這一瞬間也驚動了賴、蕭2人，雖然沒讓特勤人員緊急撲上前護駕，從兩人的表情看來，賴清德還能「處變不驚」，蕭美琴在那瞬間一度驚訝地張大嘴，隨後強作鎮定，但還是忍不住偷瞄孤零零脫隊的麥克風，這一幕也成賴蕭配登記現場的意外插曲。

總幹事潘孟安（前排右）移動頭重腳輕的麥克風架，卻不慎讓部分麥克風摔落地面。（記者劉信德攝）

民進黨總統參選人賴清德（前排左一）、副總統參選人蕭美琴（前排左二）在登記完成後率領支持者高呼口號，移動麥克風架過程中讓部分麥克風摔落地面，蕭美琴後續也無法專心呼口號，一直低頭盯著地上看。（記者劉信德攝）

賴蕭配競選總幹事潘孟安（前）親手移動頭重腳輕的麥克風架，卻不慎讓部分麥克風摔落地面，還親自蹲下把麥克風一一撿回來。（記者劉信德攝）

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