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大巨蛋疏散……蔣萬安審視交通必考題 酒駕優先稽查

蔣萬安要求各局處加強應對酒駕。（台北市政府提供）

蔣萬安要求各局處加強應對酒駕。（台北市政府提供）

2023/11/20 22:25

〔記者陳奕劭／台北報導〕大巨蛋疏散、台塑進駐內湖、中正新建主橋是台北市交通必考題。台北市市長蔣萬安今天（20日）主持交通會報了解相關問題。他強調，年底多尾牙活動，各局處要嚴正因應酒駕。

大巨蛋測試賽18日落幕，蔣萬安感謝市府同仁當天在應變中心值勤，使散場人潮能在15分鐘內完成疏散，他仍勉勵所有同仁為12月3日舉辦的亞錦賽持續作準備。中正橋新建主橋1-2階段完工，今天是台北往新北方向車輛行駛新橋的第一天，蔣萬安請交通局及新工處持續監測車流。

台塑總部搬遷至內湖造成交通壅塞，交通局持續向台塑員工宣導多加搭乘大眾運輸以及新闢的通勤專車，交通局表示在提升運量後，未見民眾上不了車的情形。另外北市交通大隊也表示將持續關注台塑總部周邊車流情況，確保通勤順暢。

蔣萬安在會議中指出，北市A1（人員當場或24小時內死亡）類交通事故數量，今年6月發現相比往年較高，但經過努力後，數據已大幅下降，感謝所有同仁的付出。蔣萬安會中表示，現在開始到年底是非常嚴峻的挑戰，有非常多的尾牙、節慶，交通局同仁應強化宣導酒後代駕，北市交通大隊則應針對轄區容易發生酒駕地區，加強稽查勤務。

台北市長蔣萬安主持交通會報。（台北市政府提供）

台北市長蔣萬安主持交通會報。（台北市政府提供）

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