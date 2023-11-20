否認週三登記參選 柯文哲：應用勝選機率最高團隊來組合

民眾黨總統參選人柯文哲出席「桃園市多元族群後援會成立誓師大會」。（記者鄭淑婷攝）

2023/11/20 21:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今（20）晚出席「桃園市多元族群後援會成立誓師大會」，對於藍白合是否破局？是否沒有「侯柯配」這個可能？他表示，反正就是努力到最後一秒看怎麼整合，但他還是主張，如果要整合，「應該用勝選機率最高的團隊來組合，為什麼要故意選一個比較難選的」；外傳本週三將登記參選，柯文哲否認，「明天上午開會才會知道，目前還沒有這個計畫。」

柯文哲表示，如果在野陣營要整合，就要整合出最強的勝選團隊去比賽，這是他的想法，「應該要尊重數據，但現在這個數據就是不準嘛」，反正現在就是努力到最後一秒看怎麼整合，但他還是主張，如果要整合，應該是用勝選機率最高的團隊來組合，為什麼要故意選一個比較難選的。

媒體問及距離國民黨的期限僅剩2天，協商目前有進展嗎？柯文哲說，「正確講法是還有1天半，那就深呼吸、放鬆繼續努力」。

針對昨日、今日都有與鴻海創辦人郭台銘見面，是否是在談不分區，柯文哲回應，郭董是大老闆，不會那麼low，大多在談他的國家政策，郭的智庫選得還不錯，特別是在財經方面，他也是專家；至於郭辦說，只要柯文哲願意點頭，就可以促成「柯郭配」，柯文哲表示，這不用在這裡說，倒覺得郭董的level已經超過這個。

民進黨賴清德與蕭美琴正式宣布搭檔參選，柯文哲表示，賴清德也沒有其他的選擇了，在美方有疑慮的狀態下，賴還是需要建立對美方的熱線，很久以前就覺得一定是蕭美琴。

柯文哲由黨內立委參選人賴香伶、李慕妍等人陪同，出席「桃園市多元族群後援會成立」，前民進黨立委鄭寶清也現身，支持者高喊「阿北加油」，柯文哲致詞時談到族群政策，從不同國籍外配取得身分證時間談到母語學習等議題，笑說「幕僚替他寫一大堆政策，大家也不會看、不會聽，就把該做的做好就對了」，民眾黨將外配列入不分區，就是一種態度，會繼續努力。

民眾黨總統參選人柯文哲由黨內立委參選人賴香伶、李慕妍等人陪同，出席「桃園市多元族群後援會成立」，前民進黨立委鄭寶清也現身。（記者鄭淑婷攝）

民進黨總統參選人柯文哲出席「桃園市多元族群後援會成立誓師大會」，支持者爭相與他握手。（記者鄭淑婷攝）

民眾黨總統參選人柯文哲出席「桃園市多元族群後援會成立誓師大會」，新住民以傳統儀式為他祈福。（記者鄭淑婷攝）

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