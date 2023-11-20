國共同個鼻孔出氣批「賴蕭配」 賴瑞隆：他們最怕這樣的領導人

民進黨總統參選人賴清德（左）20日偕副手蕭美琴（右）出面宣布「賴蕭配」登場，並於記者會接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

2023/11/20 21:03

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德今（20）日偕副手蕭美琴正式宣布「賴蕭配」登場，國民黨卻唱和中國共產黨，指「賴蕭配」恐讓台灣陷入兵兇戰危的狀況。對此，民進黨立委賴瑞隆認為，「賴蕭配」對於自由民主、台灣主權的堅持，是專制中國最頭痛、最懼怕的；而國民黨和共產黨一個鼻孔出氣，這是台灣人民最厭惡看到的，相信在民主選舉中，人民會用選票給予最嚴厲的懲罰。

「賴蕭配」今日正式亮相，國民黨卻批評賴清德「台獨金孫」色彩揮之不去，可能讓台灣陷入戰爭風險；對比國台辦發言人朱鳳蓮日前說賴、蕭兩人是「雙獨組合」，將台灣推向兵兇戰危的說法不謀而合，企圖打「戰爭牌」恐嚇台灣民眾。

對於國民黨和共產黨口徑一致，賴瑞隆認為，他們最擔憂的，就是賴清德和蕭美琴這樣的組合，特別是在於堅持自由民主這一塊，其堅韌度和總統蔡英文一樣都是很高的，專制中國最頭痛、最懼怕這樣的台灣領導人；相較於有些人可以動用其他東西處理，「賴蕭配」是用各種威脅利誘方式都很難處理、很難得逞的。

賴瑞隆批評，國民黨不但沒有站在台灣最大利益思考，反倒是和專制中國同一個鼻孔出氣，甚至配合中共演出，大打「恐嚇牌」，這完全背離台灣民心，台灣人追求自由民主，也看到香港的狀況，大家當然希望兩岸和平相處，但和平相處絕對不是對中國投降或接受一國兩制，這台灣人民絕對不會接受。

「台灣會努力壯大自己，努力尋求兩岸之間和平共處的最佳機會。」賴瑞隆說，國民黨不僅不了解台灣人民需求，反倒配合中共演出威脅台灣，當全世界美、日民主國家都支持、聲援民主台灣，也認同賴、蕭現在走的務實、穩健路線，只有國民黨還在配合中共領導人習近平打壓台灣，這對他們的大局是不利的。

賴瑞隆認為，國民黨就是很害怕，知道賴、蕭對於自由民主、對於台灣主權的堅持非常堅定，知道是非常棘手的對手，反倒要去打壓它，要打「戰爭牌」和「恐嚇牌」，但請不要忽略台灣人民堅持自由民主的決心、堅持給下一代更好未來的決心，國民黨千萬不要低估了台灣人民的智慧和決心。

賴瑞隆表示，如果國民黨持續和專制中共、習近平同一個鼻子出氣、唱和，甚至威脅台灣，相信在民主選舉中，台灣人民會用選票給予國民黨、和中共唱和政黨最重大的懲罰。他認為，台灣人民最厭惡看到的，就是一直和專制威權中共一起文攻武嚇台灣的政黨，這樣的政黨終將被台灣人民唾棄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法