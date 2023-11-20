國民黨批「賴蕭配」會內憂外患 賴陣營：先關心自己推誰選

民進黨總統參選人賴清德（左）20日偕副手蕭美琴（右）出面宣布「賴蕭配」登場，並於記者會接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

2023/11/20 18:55

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德下午宣布將與蕭美琴搭檔參選2024，國民黨隨即批評蕭美琴是蔡英文總統的「監軍」，承繼蔡錯誤路線只會讓台灣陷入內憂外患。對此，賴清德競總反擊，國民黨與其眼紅民進黨候選人正式出線，不如趕快確定自己要推誰參選比較實際；民進黨也酸說，國民黨不要氣急敗壞，先關心自己的內憂外患。

賴清德競選總部發言人陳世凱表示，蕭美琴從基層出身，擔任過立法委員、國安會諮詢委員、駐美代表等職務，歷練完整，特別是在複雜的國際變局中，蕭美琴運用她的專業和外交實力持續促進台美關係，各界有目共睹，當全世界都在上架台灣，卻只有國民黨想要把台灣鎖進依賴中國的老路。

陳世凱強調，國民黨從過去到現在，每一次的選舉只會用戰爭、中華民國滅亡來恐嚇人民，不斷向國際釋放的錯誤訊息，習近平日前也在「拜習會」中強調並無攻台計畫，狠狠打臉了國民黨的戰爭謊言。

陳世凱指出，民調顯示有8成選民不希望國民黨執政，更有將近9成民眾不希望民眾黨執政，國民黨與其眼紅民進黨的正副總統候選人正式出線，不如趕快確定好自己黨內到底誰要參選比較實際。

民進黨發言人張志豪也說，奉勸國民黨先不要氣急敗壞，先關心自己的內憂外患，選舉絕不是一味的靠抹黑攻擊，甚至配合中國造謠，賴清德日前接受專訪時曾強調，若當選總統中華民國國號依舊在，國旗依舊隨風飄揚，他當總統「兩岸發生戰爭的機率是最低的」，因為他最有能力守護國家的安全。張說，國民黨與其他在野黨並不符合民主精神，實在沒什麼志氣，利用中國的武力威脅，來指責他會給台灣帶來危險，是附和中國對台灣統戰口號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法