放寬台灣團客赴中每日2千人限額？ 王國材：陸委會未反對調整

台灣團客赴中旅遊明年3月解禁，陸委會初擬限額每日2000人，引發爭議。交通部長王國材表示，陸委會希望階段開放，也未反對交通部所提的逐一調整人數。（記者陳嘉怡攝）

2023/11/20 17:49

〔記者陳嘉怡／台北報導〕交通部規劃明年3月1日解除團體赴中國旅遊禁令，陸委會初擬將每日限額2000人次，引發旅行業反彈。交通部長王國材今（20）天表示，目前陸委會沒有反對逐一調整人數，並表示過去兩岸觀光開放並非不開放，而是台灣希望對等開放，期待明年3月中國就開放團客來台。

王國材今天下午出席台鐵局與台鐵企業工會團體協約簽署典禮，會後受訪時表示，既然已講出明年3月1日開放團客赴中，就會往此方向進行，目前陸委會提出每日有2千人限制是階段性的，交通部會針對需求高的部分斟酌調整，希望旅行業不要因為此限制就不準備攬客，還是按照原本計畫進行，屆時看明年3月開放後的人數調整。

至於是否仍會限制人數，但不限2千人？王國材表示，目前陸委會沒有反對逐一調整，但希望按照需求，因為可能明年3月可能沒有這麼多人，主要是限額2千人這個數字是陸委會8月公布方案所提出的，目前還沒有調整，而陸委會也能理解交通部所提的逐一調整人數。

王國材也提到，台灣已釋出善意，過去兩岸觀光開放並非不開放，而是台灣希望對等開放，雖然現在中國無善意回應，但顧及旅行業生計，不管中國有沒有回應明年都會開放台灣團客赴中，也期待明年3月中國就開放，讓兩岸人民正向交流，期待可以讓中國團客來台。

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