為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

鄭運鵬曬19年前與蕭美琴「俊男美女」同框照 逾萬人朝聖掀熱議

鄭運鵬在臉書分享他與蕭美琴19年前一同登記北市立委黨內初選的同框照片，引發熱議。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

鄭運鵬在臉書分享他與蕭美琴19年前一同登記北市立委黨內初選的同框照片，引發熱議。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

2023/11/20 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統參選人賴清德今天（20）宣布由前駐美代表蕭美琴擔任其副手，引發各界關注。綠營立委鄭運鵬也在這天特別分享他與蕭美琴19年前一同登記黨內提名參選北市立委的同框照，讓大批網友驚呼蕭美琴美貌和氣質依舊，也有不少人調侃鄭運鵬「老得太明顯」。

自從政以來就被外界稱讚是美女的蕭美琴，先前就多次因為年輕時的照片曝光受到熱議，去年舉辦公投「18歲公民權」修憲複決案時，蕭美琴就在臉書曬出高中畢業照力挺該案，讓不少網友大讚「女神」。

今天「賴蕭配」合體亮相，再讓蕭美琴成話題人物，鄭運鵬趁此機會在臉書分享2004年他與蕭美琴一同登記北市立委黨內初選的同框照片，當時2人還被媒體稱作「俊男美女」，時隔19年，再看到這幅畫面的鄭運鵬心虛表示：「2005年（應為2004年）的時候，我們是長這個樣子的，我相信蕭美琴和我都沒什麼變......吧」。

貼文一出短短一小時就吸引逾萬人按讚，網友紛紛表示，「蕭大使真的沒變」、「美琴氣質依舊」、「美琴姐幾乎沒什麼變」、「蕭代表果然是女神級」。也有不少人調侃鄭運鵬，「美琴是沒變，但當年的鵬鵬在哪？」、「當年的你像包偉銘，現在的你......」、「所以說不能搞政治，看看林右昌，再看看你，這就是職災」、「你的髮量發生什麼事了......」。

蕭美琴2005至2008年擔任立委的照片。（圖翻攝自立法院官網）

蕭美琴2005至2008年擔任立委的照片。（圖翻攝自立法院官網）

蕭美琴去年曬出高中畢業照力挺「18歲公民權」，讓不少網友大讚「女神」。（圖翻攝自蕭美琴臉書）

蕭美琴去年曬出高中畢業照力挺「18歲公民權」，讓不少網友大讚「女神」。（圖翻攝自蕭美琴臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍評賴蕭配：蕭美琴是蔡英文「監軍」 延續錯誤路線
2023/11/20 16:51

藍評賴蕭配：蕭美琴是蔡英文「監軍」 延續錯誤路線
國台辦指「賴蕭配」獨上加獨 賴清德：不回覆未經民主洗禮的中國官員
2023/11/20 16:51

國台辦指「賴蕭配」獨上加獨 賴清德：不回覆未經民主洗禮的中國官員

60歲男星大談老少戀寵嫩妻 驚人竟靠這關鍵
接賴副手曾猶豫 蕭美琴：賴清德、蔡英文是最大後盾
2023/11/20 16:36

接賴副手曾猶豫 蕭美琴：賴清德、蔡英文是最大後盾
賴清德親曝邀蕭美琴任副手過程 這句話酸爆藍白兩黨
2023/11/20 16:27

賴清德親曝邀蕭美琴任副手過程 這句話酸爆藍白兩黨

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
臺北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播