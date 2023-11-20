鄭運鵬曬19年前與蕭美琴「俊男美女」同框照 逾萬人朝聖掀熱議

鄭運鵬在臉書分享他與蕭美琴19年前一同登記北市立委黨內初選的同框照片，引發熱議。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

2023/11/20 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統參選人賴清德今天（20）宣布由前駐美代表蕭美琴擔任其副手，引發各界關注。綠營立委鄭運鵬也在這天特別分享他與蕭美琴19年前一同登記黨內提名參選北市立委的同框照，讓大批網友驚呼蕭美琴美貌和氣質依舊，也有不少人調侃鄭運鵬「老得太明顯」。

自從政以來就被外界稱讚是美女的蕭美琴，先前就多次因為年輕時的照片曝光受到熱議，去年舉辦公投「18歲公民權」修憲複決案時，蕭美琴就在臉書曬出高中畢業照力挺該案，讓不少網友大讚「女神」。

今天「賴蕭配」合體亮相，再讓蕭美琴成話題人物，鄭運鵬趁此機會在臉書分享2004年他與蕭美琴一同登記北市立委黨內初選的同框照片，當時2人還被媒體稱作「俊男美女」，時隔19年，再看到這幅畫面的鄭運鵬心虛表示：「2005年（應為2004年）的時候，我們是長這個樣子的，我相信蕭美琴和我都沒什麼變......吧」。

貼文一出短短一小時就吸引逾萬人按讚，網友紛紛表示，「蕭大使真的沒變」、「美琴氣質依舊」、「美琴姐幾乎沒什麼變」、「蕭代表果然是女神級」。也有不少人調侃鄭運鵬，「美琴是沒變，但當年的鵬鵬在哪？」、「當年的你像包偉銘，現在的你......」、「所以說不能搞政治，看看林右昌，再看看你，這就是職災」、「你的髮量發生什麼事了......」。

蕭美琴2005至2008年擔任立委的照片。（圖翻攝自立法院官網）

蕭美琴去年曬出高中畢業照力挺「18歲公民權」，讓不少網友大讚「女神」。（圖翻攝自蕭美琴臉書）

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