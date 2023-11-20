葛萊儀評柯文哲談判能力 賴清德：反映言行反覆不定國際無所適從

民進黨總統參選人賴清德與副手蕭美琴。（記者塗建榮攝）

2023/11/20 17:03

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德下午偕副手蕭美琴出面宣布「賴蕭配」登場，被問到民眾黨主席柯文哲說會以「民眾黨總統候選人」身分拚到底，但其與國民黨談判過程被美國智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀質疑，賴清德感嘆，這足以反映柯文哲言行的反覆不定，讓國際也無所適從，國人重視的不是藍白合不合、點數讓幾％，而是應該選一組歷練最豐富的候選人，帶領國家穩健前行。

對於柯文哲宣示以民眾黨總統候選人身分拚到底，與國民黨談判過程卻被美國智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀質疑「想像這是跟北京談判」，賴清德表示，關鍵時刻台灣是經不起紛亂與試驗的，國家領導人要帶領台灣打國際盃，不是只有國內賽事而已，總統必須穩健，講的每句話、做的每件事，要贏得國際社會的肯定跟支持，葛來儀提出的質疑，更足以反映柯文哲這段時間說的話、做的事反覆不定，國際社會也無所適從。

被問到柯太太陳佩琪喊出「賴清德讓6%我們就讓國民黨」，賴清德說，適逢國際變局，這場總統大選對台灣非常關鍵，國人重視的不是藍白合不合，或是點數讓幾%的問題，而是應該選出一組最有經驗、歷練罪豐富的候選人，帶領國家穩健在民主道路上繼續前行。

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