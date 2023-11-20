賴清德親曝邀蕭美琴任副手過程 這句話酸爆藍白兩黨

民進黨總統參選人賴清德（左）下午偕副手蕭美琴出面，正式宣告「賴蕭配」登場。（記者塗建榮攝）

2023/11/20 16:27

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德下午偕副手蕭美琴出面，正式宣告「賴蕭配」登場。問及邀約過程，賴清德披露，蕭美琴同意擔任他副手後，要求必須待她完成APEC工作才能對外發布，當時他換算時間還擔心會是最後一組宣布的總統參選人，「沒想到，今天已經開始登記，我們還是第一名！」

被問到2人第一次談搭檔參選，過程中是一拍即合還是多次勸進？賴清德表示，邀請蕭美琴擔任副手應該是社會眾多期待，也是最好的選擇，去年出訪宏都拉斯時他曾問蕭美琴，如果他有機會被民進黨提名參選總統，是不是能邀約她擔任副手，當時蕭沒有答覆，後來正式獲得提名，社會各方推薦人選，他也跟蕭美琴不斷溝通，最後才獲得同意。

賴清德分享說，過程中有件事可以證明蕭美琴的責任感。她要求必須在完成APEC相關工作後才能對外宣布，當時賴換算時間如果等到11月20日之後，恐怕會是所有政黨都提出推薦人選後的最後一組，他笑說：「結果沒想到，我們還是第一名欸！今天已經開始登記，我們還是第一名！現在其他政黨不要說副總統候選人，總統會不會登記都不知道，這真的是⋯⋯」

蕭美琴則笑說，其實她當時不認為賴清德有當真，也沒有認真思考，直到近幾個月賴再次提出，過程中也有很多各界友人不斷來溝通，讓她陷入長考，因為駐美工作的責任對她來說也很重要，在不同歷史階段、不同時間點該扮演什麼角色，是她必須非常認真思考的問題。

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