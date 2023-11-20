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藍白合「只能等到週三」！ 李德維：侯友宜、韓國瑜要做好準備

李德維表示，國民黨為了藍白合已經付出很大的代價，我們都希望藍白合，但是也要做好準備。（記者林哲遠攝）

李德維表示，國民黨為了藍白合已經付出很大的代價，我們都希望藍白合，但是也要做好準備。（記者林哲遠攝）

2023/11/20 16:02

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲昨日在板橋誓師大會上表示，會用民眾黨總統候選人身分拚戰到底；同日，國民黨總統參選人侯友宜也在造勢上高喊：「走自己的路」，雙方儼然在宣告「藍白合」破局。對此，國民黨立委李德維今日表示，希望本週三是最後了，並呼籲侯友宜、前高雄市長韓國瑜做好準備。

李德維今上午在立院受訪時提到，國民黨在歷史上從未有過距離投票日僅剩54天，正副總統候選人卻還沒有定案的狀況，「國民黨為了藍白合已經付出很大的代價，我們都希望藍白合，但是也要做好準備。」

「我希望朱主席講的星期三是真正的最後了。」李德維感嘆，假如再拖下去，拖到本週五登記截止日才確定正副總統候選人，「國民黨這樣子的忍讓和委屈，我不知道能換來什麼？」

李德維也呼籲，希望侯友宜、韓國瑜兩人能夠做好準備，「國民黨的犧牲、忍耐與無奈，尤其是基層被壓制，大家也都有不一樣的想法。」

此外，針對美國華府學者葛來儀直言，藍白合是台灣民主最可笑的一週，李德維坦言，自己跟葛來儀不熟，但他覺得葛來儀的說法正確，美國人終於也看到台灣政治的可笑，「只能說，我沒有辦法再同意更多了。」

最後，李德維強調，藍白合不會一直拖下去，現在都幾月幾號了，選舉就是結果決定一切，國民黨從基層、民代到縣市長都配合黨中央，昨天侯友宜特別講到被人家這樣羞辱都是相忍為國，「希望本週三真的就是最後了，因為大家都有脾氣，也有會有忍不住的時候。」

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