「賴蕭配」亮相！ 賴清德：我們會穩穩帶領國家走對的路

民進黨總統參選人賴清德下午偕副手蕭美琴出面宣布「賴蕭配」登場，賴清德表示，「請給我們機會，我們會團結台灣，將變遷局勢化為台灣的機會！」（記者塗建榮攝）

2023/11/20 15:41

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德下午偕副手蕭美琴出面宣布「賴蕭配」登場，賴清德表示，他要鄭重向全國報告，他參選2024的搭檔就是中華民國台灣駐美代表蕭美琴，衷心感謝蕭從國家發展的需要看到自己的責任，共同承擔下個階段國家發展的使命，賴清德、蕭美琴會穩穩帶領國家堅定走對的路，「請給我們機會，我們會團結台灣，將變遷局勢化為台灣的機會！」

賴清德指出，他跟蕭相識30年之久，蕭在歷任的所有工作都表現傑出。跟蕭美琴稍有認識都不難看出她的3項特質，第一是從不為自己的利害、勝敗著想，是願意犧牲奉獻的人，不管在台北或花蓮艱困選區，在花蓮一蹲就10年之久，贏得大家肯定支持。

第二，她是積極負責認真全力以赴的人，大家也看得出過去3年4個月，駐美代表工作上，他遭逢中美衝突、COVID-19疫情期間的種種挑戰，但她運用專業跟特質一一解決各項難題，成功讓台灣跟美國成就有史以來互相信任的友好關係；第三，蕭美琴非常謙虛，不管在工作上多傑出、或有犧牲，從不對外人講，有句話非常適合用在她身上，「無為不爭，故天下莫能與之爭」。

賴清德表示，在國際情勢及地緣政治複雜變化，全世界都在關注台灣選舉，都想知道台灣人民在這場重大選舉中，是信賴台灣，讓台灣在民主道路上持續壯大前進，還是選擇倚賴中國，走親中路線，把台灣在次鎖進中國，他要向國人再次報告，台灣經不起紛亂，也沒辦法試驗，此時此刻需要穩健、有歷練的掌舵者，在變局中掌握契機，持續堅持民主、和平、繁榮的道路。

賴清德說，賴清德、蕭美琴會穩穩帶領國家堅定走對的路，「請給我們機會，我們會團結台灣，將變遷局勢化為台灣的機會！」讓台灣走向民主和平、創新繁榮，以及公義永續的台灣。最後再次感謝美琴帶著多年歷練回到台灣，和他一起為國努力，這趟回家的路，也是守護台灣的路，更是帶著對台灣滿滿的愛的一條路。

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