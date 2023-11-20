為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

「賴蕭配」亮相！ 賴清德：我們會穩穩帶領國家走對的路

民進黨總統參選人賴清德下午偕副手蕭美琴出面宣布「賴蕭配」登場，賴清德表示，「請給我們機會，我們會團結台灣，將變遷局勢化為台灣的機會！」（記者塗建榮攝）

民進黨總統參選人賴清德下午偕副手蕭美琴出面宣布「賴蕭配」登場，賴清德表示，「請給我們機會，我們會團結台灣，將變遷局勢化為台灣的機會！」（記者塗建榮攝）

2023/11/20 15:41

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德下午偕副手蕭美琴出面宣布「賴蕭配」登場，賴清德表示，他要鄭重向全國報告，他參選2024的搭檔就是中華民國台灣駐美代表蕭美琴，衷心感謝蕭從國家發展的需要看到自己的責任，共同承擔下個階段國家發展的使命，賴清德、蕭美琴會穩穩帶領國家堅定走對的路，「請給我們機會，我們會團結台灣，將變遷局勢化為台灣的機會！」

賴清德指出，他跟蕭相識30年之久，蕭在歷任的所有工作都表現傑出。跟蕭美琴稍有認識都不難看出她的3項特質，第一是從不為自己的利害、勝敗著想，是願意犧牲奉獻的人，不管在台北或花蓮艱困選區，在花蓮一蹲就10年之久，贏得大家肯定支持。

第二，她是積極負責認真全力以赴的人，大家也看得出過去3年4個月，駐美代表工作上，他遭逢中美衝突、COVID-19疫情期間的種種挑戰，但她運用專業跟特質一一解決各項難題，成功讓台灣跟美國成就有史以來互相信任的友好關係；第三，蕭美琴非常謙虛，不管在工作上多傑出、或有犧牲，從不對外人講，有句話非常適合用在她身上，「無為不爭，故天下莫能與之爭」。

賴清德表示，在國際情勢及地緣政治複雜變化，全世界都在關注台灣選舉，都想知道台灣人民在這場重大選舉中，是信賴台灣，讓台灣在民主道路上持續壯大前進，還是選擇倚賴中國，走親中路線，把台灣在次鎖進中國，他要向國人再次報告，台灣經不起紛亂，也沒辦法試驗，此時此刻需要穩健、有歷練的掌舵者，在變局中掌握契機，持續堅持民主、和平、繁榮的道路。

賴清德說，賴清德、蕭美琴會穩穩帶領國家堅定走對的路，「請給我們機會，我們會團結台灣，將變遷局勢化為台灣的機會！」讓台灣走向民主和平、創新繁榮，以及公義永續的台灣。最後再次感謝美琴帶著多年歷練回到台灣，和他一起為國努力，這趟回家的路，也是守護台灣的路，更是帶著對台灣滿滿的愛的一條路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
我回來了！ 蕭美琴︰挺台灣責無旁貸 為國家「撩」下去
2023/11/20 15:27

我回來了！ 蕭美琴︰挺台灣責無旁貸 為國家「撩」下去
大讚蕭美琴 陳其邁：對美、日關係有非常深厚了解
2023/11/20 11:38

大讚蕭美琴 陳其邁：對美、日關係有非常深厚了解

聯邦超期貸 前三個月每月利息1塊錢
證實「賴蕭配」 賴清德：有信心跟美琴一起壯大台灣
2023/11/20 10:55

證實「賴蕭配」 賴清德：有信心跟美琴一起壯大台灣
吳思瑤：「賴蕭配」高人氣又接地氣 強烈對比「藍白拖」
2023/11/20 10:50

吳思瑤：「賴蕭配」高人氣又接地氣 強烈對比「藍白拖」

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
賴蕭配下午亮相！外交部證實蕭美琴已請辭
2023/11/20 10:37

賴蕭配下午亮相！外交部證實蕭美琴已請辭
賴蕭配今亮相 聯手拚勝選
2023/11/20 05:30

賴蕭配今亮相 聯手拚勝選
臺北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播