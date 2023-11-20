天氣冷到軌道裂開？台鐵7列次延誤118分、千餘名旅客受影響

今日上午瑞芳=猴硐車站發生路線異常，部份列車延遲，千餘旅客受影響；圖為示意圖，非當事列車。（資料照）

2023/11/20 16:31

首次上稿：15:28

更新時間：16:31

〔記者丁奕／台北報導〕前幾天入秋後首波強烈大陸冷氣團來襲，讓台鐵軌道也受影響，今（20）日上午瑞芳=猴硐車站發生路線異常，部份列車延遲，千餘旅客受影響。台鐵局說明，因近日氣溫驟降導致裂縫產生，目前已修復完成。

台鐵局表示，因今日氣溫驟降，鋼軌焊接處縱向拉應力驟增，加上列車車輪通過焊接處時反覆輪錘作用，致鋼軌有裂縫產生，該起異常爲台鐵工務人員在巡軌時主動發現，並立即依「鋼軌應變處置標準作業程序」處理，確保行車安全。該事件共影響7列次，延誤118分，約1760人。

台鐵局工務處長王兆賢表示，此次發生有裂縫的地方有兩處，裂縫大小都在0.1至0.3公分間，裂縫都在鋼軌銜接處，因銜接處是焊接而成，相較一體成型的鋼軌強度較弱，在溫差大導致內應力較強時容易斷裂。

王兆賢指出，此次裂縫產生對行車安全幾乎沒有影響，都是同仁在巡查路線時發現，台鐵是為了確保百分百的行車安全，才導致列車延誤。

前幾天僅是強烈大陸冷氣團，尚不到寒流等級，為何鐵軌會有裂縫產生？王兆賢指出，當時裂縫產生時的溫度分別為10.5、11.3度，低溫不是主要因素，是日夜溫差變化大導致縱向產生的內應力較大，才是裂縫產生的主因。

每年秋冬之際，由熱轉冷時較容易發生，去年這個季節也有發生類似事件，但對行車安全影響較低，民眾不必擔心。

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