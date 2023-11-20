用在地花生改變學生生命 雲林馬光國中獲頒生命教育特色學校獎

教育部今表揚5所推動生命教育績優學校，由教育部次長林騰蛟（左四）頒獎。（教育部提供）

2023/11/20 16:03

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今表揚5所推動生命教育績優學校，其中雲林縣立馬光國中由校方、社區及家長攜手，結合在地特色文化，發展「一畝智慧田、花生全餐、好事花生、好戲馬公厝」校本課程，用在地花生守護和改變學生的生命，協助學生從發現與體驗家鄉之美，進而思考與尋找適合自己的人生舞台。

教育部次長林騰蛟表示，每次付出未必都會被看見，但都是成就個人經驗最重要的養份，是最實在的生命教育歷程體現，教育部會持續成為最溫暖堅強的後盾。教育部生命教育中心主任、南華大學校長林聰明則分享南華大學推動教育生命的經驗，鼓勵學校推動生命教育，可適時結合感恩惜福活動體驗。

教育部學生事務及特教司科長楊奕愔說明，教育部今年表揚2位特殊貢獻人員、1位優秀行政人員、7位績優人員及5所特色學校（包括大專校院1所、高級中等學校1所、國中1所及國小2所），微電影競賽則有11部影片入圍，崑山科技大學學生郭彥廷以「斷七之日」拿下金牌。

雲林縣立馬光國中從「地上開花、地下結果的花生」，找回學生的學習動機與自信，校方表示，學校位於田野中央，地處偏鄉，學校被稻田和花生田圍繞，家長多以務農維生，學生文化刺激少，學習動機也薄弱，學校結合藝文、自然、語文、健體、數學、綜合等領域，運用社區最主要的資源花生，發展學生自己設計及動手，一起合作產出「重視實用，轉化啟發」的課程。

獲表揚的特色學校還包括長庚科技大學、新北市立永平高中、台南市南區志開實驗小學及新北市五股區成州國小；特殊貢獻人員獎得主為佛光大學學務長許鶴齡及新北市土城國中校長徐淑芬，另表揚7名績優人員，包括國立雲林科技大學專案輔導人員賴瑩怡、新北市立板橋高中教師蔡玫芳、彰化縣立鹿鳴國中導師呂慧君、嘉義市港坪國小導師陳權滿；桃園市教育局商借教師羅貝珍則獲績優行政人員表揚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法