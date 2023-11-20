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國民黨基層不滿有實力為何要跟別人合 黃呂錦茹：藍白還是可合作

國民黨與民眾黨的藍白合協商仍無共識。（資料照）

國民黨與民眾黨的藍白合協商仍無共識。（資料照）

2023/11/20 15:13

〔記者蔡思培／台北報導〕2024總統大選「藍白合」仍無共識，但總統立委登記已開跑。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹預估，九成藍營基層不贊成藍白合，基層都認為國民黨有實力，為什麼要跟別人合？不過黃呂認為，既然共同氛圍是下架民進黨，藍白還是可以合作。

黃呂錦茹預估，九成藍營基層不贊成藍白合，「基層都認為（國民黨）有實力，會全力支持，為什麼要跟別人合？」但既然共同氛圍是下架民進黨，藍白還是可以合作的，雖然藍、白過去選舉都是對立，但若最後藍白合談成仍要團結。

黃呂錦茹也說，國民黨當然還是喜歡「侯柯配」，但若最後民調經學者、專家鑑定，共同協議是「柯侯配」也會接受，並盡力請地方上領袖理解，說服基層民眾支持。黃呂表示，國民黨總統參選人侯友宜已開始幫北市立委參選人助選，這次也規定，參選看板一定要有侯友宜與競選總部主任委員蔣萬安。

藍白合總統雖未定，但兩黨小雞已開始合作，民眾黨台中市立委參選人蔡壁如日前北上，與國民黨台北市立委參選人張斯綱、游淑慧合體掃街，又參加立委參選人徐巧芯的脫口秀。

黃呂錦茹表示，藍白合沒討論到立委提名要合作，這次也未特別規定誰不能幫誰站台，小雞們都很自律。黃呂說，若該選區國民黨沒有提名人，就可以支持民眾黨提名參選人，但若是像國民黨提名賴士葆、民眾黨提名張其祿的台北市文山區，就要兄弟登山各自努力。

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