邱國正稱黑熊學院「社團打漆彈」 基進：弱化全民防衛重要性

國防部長邱國正今（20）日在立院稱「黑熊學院是社團去野外打漆彈」，台灣基進不分區立委參選人楊佩樺批評，不僅弱化台灣全民防衛的重要性，「更是丟臉丟到烏克蘭去的錯誤認知」。（台灣基進提供）

2023/11/20 14:57

〔記者李文馨／台北報導〕國防部長邱國正今（20）日在立院稱「黑熊學院是社團去野外打漆彈」，台灣基進不分區立委參選人楊佩樺批評，全民防衛跟生存遊戲都分不清，難怪帶領的國防部像迂腐的黃埔社團，不僅弱化對台灣全民防衛的重要性，「更是丟臉丟到烏克蘭去的錯誤認知」。

民進黨不分區立委名單列黑熊學院院長沈伯洋，媒體今詢問黑熊學院是否要納入國軍建制？國防部長邱國正表示，自己把它當成社團，一群有興趣的人到野外打漆彈，他也說，若從戰鬥觀念來看，建這種部隊會變成游擊隊，建軍備戰不會建游擊隊的，除非是逼不得已，否則不會列入考慮。

楊佩樺表示，邱國正身為國防部長，連全民防衛最基本的「全民參與」精神都不懂，將推廣民防、心防教育訓練的黑熊學院視為一群人去野外打漆彈，不僅對台灣國內弱化全民防衛的重要性，「更是丟臉丟到烏克蘭去的錯誤認知」。

楊佩樺強調，黑熊學院是全民防衛的相關訓練，從認識戰爭型態到分析資訊戰的課程非常專業，年初至烏克蘭戰地前線考察前，也先上過黑熊學院的基礎課程，在戰爭中環境下確實非常受用且觀念正確。

楊佩樺批評，國防部長把民防組織說成打漆彈的社團、游擊隊，也難怪國防部的全民防衛預算，會編列去維護慈湖，甚至將翻修兩蔣蔭屍廟稱為「推廣全民國防教育」，有這種將領，國防部就像迂腐的黃埔社團，哪需要敵人侵略？

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