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邱國正視為游擊隊 黑熊學院：從未教導民眾打漆彈及射擊訓練

為強化全民防衛，模擬戰時六大情境，黑熊學院今年一月曾於金山青年活動中心舉行「藍鵲行動」，透過大型戶外演訓活動，讓近100名修習過黑熊基礎營的學員，進階學習如何在在全區域躲避中共武裝人員的搜索，及現場模擬救治大量傷患。（資料照，黑熊學院提供）

為強化全民防衛，模擬戰時六大情境，黑熊學院今年一月曾於金山青年活動中心舉行「藍鵲行動」，透過大型戶外演訓活動，讓近100名修習過黑熊基礎營的學員，進階學習如何在在全區域躲避中共武裝人員的搜索，及現場模擬救治大量傷患。（資料照，黑熊學院提供）

2023/11/20 14:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕對於是否要將黑熊學院納入國軍建制？國防部長邱國正今日受訪表示，黑熊學院是一群有興趣的人到野外打漆彈，建這種部隊會變成游擊隊，建軍備戰不會建游擊隊的。對此，黑熊學院發聲明強調，從未教導民眾打「漆彈」及任何射擊訓練，黑熊學院更未成立「部隊」，未來也不會做。對於各種不同的臆測、中傷與謠言，感到非常遺憾。

黑熊學院表示，過去面對不實之詞指控與中傷，大多一笑置之。「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」道理大家都知道，如果每天都在澄清謠言，重要的民防知識將難以推廣，該學院也不願意將無意義的八卦與偏見帶進社群平台。

黑熊學院指出，相信邱國正身為台灣的國防部長，不至於不清楚「民防」與「國防」之間的差異，更不會與其他有既定立場的媒體，或不明事理的聲音一起胡說八道。

黑熊學院嚴正聲明，從未教導民眾打漆彈及任何相關的射擊訓練，這一點有數萬名學員能夠證明。該學院基礎營十分扎實，須在教室上過8小時完整的民防觀念、救護技術實作等，才有辦法參與大型演訓。再者，更從未成立「部隊」，過去從未做、今天不會做、未來也不會這麼做。

黑熊學院指出，一直希望做的是，讓每一個生活在這塊土地上的台灣人擁有保護自己的能力，再保護自己的親朋好友。什麼是保護自己的能力？在戰時醫療資源稀缺，能學會傷口包紮、止血帶使用、骨折固定；提前找到「能夠進去」的避難所並且規劃路線；知道避難包該準備哪些東西——這些內容，還有另一件重要目的，就是「不要成為第一線國軍弟兄的負擔。

黑熊學院提到，台灣頻繁面臨共機擾台，中共政府無時無刻透過統戰網絡意圖侵蝕國人防衛意志，台灣正面對危急存亡的關鍵時刻。與此同時，我們仍須回應各種不同的臆測、中傷與謠言，「我們感到非常遺憾」。

黑熊學院呼籲，自始至終都相信民防是國防的後盾，心防的建立又是一切防衛的基石。衷心邀請邱國正部長駕臨黑熊學院，瞭解為什麼推廣民間防衛非常重要，黑熊學院全體同仁竭誠歡迎國防部長官。

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