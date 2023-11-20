蔣萬安脫口秀酸民進黨議員 何孟樺︰破壞府會和諧應道歉

民進黨市議員何孟樺就蔣市長在脫口秀中批評市議員議題，質詢台北市長蔣萬安，並送給蔣市長一個『金嘴獎』的獎盃！（記者田裕華攝）

2023/11/20 14:26

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安17日晚上參加國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯舉辦的「社群之夜」脫口秀，在台上大開政治人物玩笑，還提到脫口秀「Stand-up comedy」意指「站立喜劇」，他常常看，喜歡的演員包括王世堅、簡舒培、林延鳳、何孟樺等民進黨議員，引起台下一片騷動歡呼；被點名的台北市議員何孟樺今（20）天在議會痛批蔣萬安一方面說重視府會關係，一方面卻以戲謔的口吻批評議員的監督問政，要求道歉。蔣萬安表示，脫口秀是輕鬆、幽默的方式，議員質詢都有各自風格，也對市政關心、替選民發聲。

蔣萬安當天大開政治人物玩笑，包括說重要的人都沒來，「朱立倫沒來，所以沒有『來朱』，前衛福部長陳時中、衛福部長薛瑞元沒來，所以沒有『高端』人士」；還說希望台北市大同、士林立委參選人王世堅能留在議會，「世堅加油！加一個游淑慧」；提到他的本命區，現在是國民黨立委王鴻薇對上民進黨立委參選人謝佩芬，一定是『王』必勝，現場笑聲連連。

隨後在解釋脫口秀的英文「Stand-up comedy」意指「站立喜劇」時說，他常常看站立喜劇，真的常常看，還都是站著看，表演的也是站著表演，而且有時候是多人同台，表演的好還會上電視，還會剪輯上網路，「我喜歡的演員包括王世堅、簡舒培、林延鳳、何孟樺」，引起台下一片騷動歡呼；蔣萬安接著說，每個人都有自己的風格，有些人的風格是表演魔術，蔣萬安搭配手勢喊「市長時間暫停」，有的人是行動藝術，「市長，你跳針、市長你跳針」。

何孟樺今天在議會痛批蔣萬安破壞府會和諧，特別準備了仿日前剛頒發過的「金嘴獎」頒給蔣萬安，諷刺他憑藉高超的講廢話功力，成功破壞府會關係；她認為，蔣萬安一方面說重視府會關係，一方面卻以戲謔口吻，批評議員的監督權和問政，蔣萬安也是民意代表出身，希望蔣不要藐視議會、藐視議員監督。

何孟樺說，蔣萬安在下班時間或造勢場合要講什麼，她沒有意見，脫口秀演員表現也很精采，但她提醒蔣萬安別忘了自己的市長身分，議員都非常用心在市政監督，提出弊端希望市府改進，蔣的發言非常不應該，要求道歉。

剛好也來到議場的徐巧芯則要何孟樺不要生氣，「這麼容易生氣怎麼辦？」徐巧芯說，脫口秀是大眾文化，使用有趣、幽默的方式呈現公共事務的另一面，蔣萬安脫口秀影片在網路點閱已經超過40萬。

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