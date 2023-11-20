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郭台銘競辦：「郭柯配」、「柯郭配」、「郭柯合」等形式都有可能

郭辦發言人黃士修20日表示，他們沒有預設任何立場，但一定會合作，「郭柯配」、「柯郭配」、「郭柯合」等任何形式都有可能。 （資料照）

郭辦發言人黃士修20日表示，他們沒有預設任何立場，但一定會合作，「郭柯配」、「柯郭配」、「郭柯合」等任何形式都有可能。 （資料照）

2023/11/20 14:13

〔記者黃靖媗／台北報導〕在藍白合又陷僵局之際，民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲昨夜赴無黨籍總統參選人郭台銘家中，兩人夜會約1小時，引起外界揣測郭柯是否將合作。針對是否有柯郭配的可能性，郭辦發言人黃士修今（20）日表示，他們沒有預設任何立場，但一定會合作，「郭柯配」、「柯郭配」、「郭柯合」等任何形式都有可能。

黃士修表示，現在最後期限是24日下午5時登記截止前，柯、郭都是最後一刻會下決定，在登記截止前，任何事情都會發生，唯一不變的是，柯、郭二人本就是好友，會持續針對如何合作、合作形式討論，並不預設立場，但一定會合作。

黃士修也說，柯、郭打電話聊天、約見面吃飯都是隨時會發生的，他們不會主動對外宣布，畢竟兩人間談合作會低調進行。

針對昨日夜會的談話內容，柯競辦發言人戴于文表示，郭台銘與柯文哲昨日相談甚歡，兩人有達成政黨輪替、整合所有在野力量的共識。

傳出民眾黨昨日誓師大會尚未提出不分區名單，是為了在與郭台銘合作時預留讓郭推薦不分區名單的空間。黃士修表示，郭台銘推薦不分區名單，是4年前的合作模式，據他所知，今年兩人並未談論到具體不分區名單，郭董沒有特別推薦人選，兩人真正關切的重點是國防、外交、兩岸、國際情勢、政府體制，以及如何實現真正的民主改革等。

此外，黃士修也嗆國民黨，只要禮讓出政黨推薦門票，在野僵局立刻就會轉好，郭柯陣營間合作緊密無間，若國民黨真的以天下蒼生為己念，請思考自己手上的門票到底有沒有正當性、有沒有符合社會大眾期待。

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