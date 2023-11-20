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紐西蘭乳品2025零關稅 農業部推標章做市場區隔

農業部代理部長陳駿季。（資料照）

農業部代理部長陳駿季。（資料照）

2023/11/20 14:17

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣、紐西蘭經濟合作協定於2025年全面生效，紐西蘭的液態乳將可零關稅輸台，勢必衝擊我國酪農業。國民黨立委李德維今（20）日質詢時，詢問國內鮮乳市場會因此受到多大的衝擊。農業部代理部長陳駿季表示，已與酪農產業多次座談，最重要的是要拉動更多需求，也會用台灣鮮乳標章做市場區隔。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、內政委員會今舉行聯席會議，審查「老年農民福利津貼暫行條例」等案，邀請陳駿季列席報告，並備質詢。

李德維質詢指出，台灣將於2025年全面開放紐西蘭乳品零關稅進口，詢問國內鮮乳市場會因此受到多大的衝擊。

對此，陳駿季說，關於此議題，農業部過去一年多來，多次和酪農產業座談，並分為3個面向，最重要的是要拉動更多需求，也會用台灣鮮乳標章做市場區隔；農業部目前有在設計一些台灣鮮乳標章，也開發技術，當有人把國產乳和外國乳混合時，可以追查的到；另外也要強調台灣國產鮮乳是低碳的。

李德維詢問，有酪農憂心本土鮮乳被排擠，因此有人希望進口的液態乳不該稱為「鮮乳」，農業部是否支持，也請農業部多為國內酪農做考慮。

陳駿季認為，液態乳有其定義，名稱是民眾習慣就習慣了，應該要去凸顯台灣鮮乳本身是低碳的，更重要的是如何讓台灣鮮乳的品質，讓國內消費者確認，它應該會更好。

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