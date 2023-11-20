農業部用科技保種 解決原民部落農業發展瓶頸

高雄農改場復育台灣百合。（記者楊媛婷攝）

2023/11/20 14:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕為解決原民部落的農業發展瓶頸，農業部於去年開始由所屬農改場協助發展機械、病蟲害管理、協助原民作物保種，其中高雄農改場協助復育魯凱族的族花「台灣百合」，育成率已到66.67%。

要保存原民文化，需先讓原民的經濟收益可以獲得保障，農業部從去年起推動「找回原力－原鄉生態永續新農業核心技術研發與擴散」綱要計畫，由所屬的11個農改場直接現地調查並訪談部落需求，藉由保種、生產、加工等面向，提振原鄉的經濟並協助保存文化，除協助培育部落的原生小米等外，過去台灣山野常見的台灣百合，近年受到氣候變遷、濫墾伐等影響，本身為魯凱族族花、象徵高貴貞節的台灣百合數量大幅減少。

高雄農改場副研究員黃雅玲表示，2020年時在屏東霧台鄉野外調查，當時僅有10株台灣百合，在當地族人協助採種下，高改場將蒐集來、內有7、8百個種子的台灣百合果莢育苗，並至少培育一年讓百合有鱗莖後，才種回部落以提高存活率，也縮短台灣百合從播種到開花的時程到9個月，霧台當地的台灣百合數量已經增加到362株，去年種回部落的台灣百合，今年育成率超過66%，也希望早日回復到可以讓台灣百合自然繁殖的情況，評估的時間至少還需要3、4年以上。

黃雅玲表示，台灣百合會運用在魯凱族的頭飾服儀上，因為野生台灣百合的減少，很多族人都會用布織花替代，會希望隨著台灣百合的復育，未來6-8月原民舉行慶典時，都可有新鮮的台灣百合使用，另該場今年起也開始推動原民家庭農園計畫，讓原民在住家附近有家庭農園，可種植原民食衣住行所需要的植物，如油芒等外，還有傳統祭儀會使用到的花卉如萬壽菊等。

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