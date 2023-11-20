黃士修批侯友宜總要人讓他 質疑國民黨「不覺得丟臉嗎？」

郭辦發言人黃士修批評，國民黨總統參選人侯友宜總是需要別人讓他，才有機會拿到大位。（資料照）

2023/11/20 13:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲昨夜赴無黨籍總統參選人郭台銘家中，兩人夜會約1小時。郭辦發言人黃士修今（20）日受訪指出，郭、柯兩人本來就是好友，昨日在討論統計學；黃也批評，國民黨總統參選人侯友宜總是需要別人讓他，才有機會拿到大位，並抨擊國民黨自詡泱泱大黨，卻要求民眾黨一個小黨讓，「不管是讓3%還是讓6%，你都不覺得丟臉嗎？」

黃士修指出，國民黨主席朱立倫玩了文字遊戲，柯文哲最早是口頭說要讓3%，但朱在與柯簽約時，卻趕走所有幕僚，故意把條約寫成誤差範圍，確實在統計學上的誤差範圍，有可能是正負3%，但柯侯減侯柯是單尾檢定，誤差範圍應該是加誤差界限，而非加減誤差界限。

黃士修也表示，朱立倫早在5月時，就以偷改一次規則，最早朱立倫承諾郭台銘6月才徵召，但郭的民調在5月初便已反超侯友宜，朱立倫突然就改成5月17日徵召，用4月的民調打敗郭台銘。

黃士修批評，朱立倫也對柯文哲展現了同樣的手段，柯一開始說民調PK、輸的退選，但在朱立倫的條約框架下，變成「柯侯配」、「侯柯配」2選1，朱更扭曲柯文哲的意思，把讓3%變成統計學理上的加減3%，相加變6%。

黃士修也抨擊，侯友宜從頭到尾就是靠別人不斷地讓、不斷地改規則，才有機會拿到大位，不管是改徵召時間、徵召方式，還是改民調的判定，侯友宜總是需要別人讓他，「郭台銘讓他、柯文哲讓他、民眾黨讓他、社會大眾讓他，侯友宜才能夠拿到總統大位」。

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