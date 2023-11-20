中國人最愛的「小龍蝦」為何在台灣不紅？ 老饕曝3大致命缺點

原產美國、俗稱「小龍蝦」的克氏原螯蝦（Procambarus clarkii），傳入在中國後非常受到歡迎，更是無數中國人最愛吃的美食。示意圖。（資料照，法新社）

2023/11/20 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕原產於美國、俗稱「小龍蝦」的克氏原螯蝦（Procambarus clarkii），傳入中國後非常受到歡迎，更成為無數中國人最愛吃的美食，然而即便近年來越來越多熱銷的中國小吃出現在台灣，但小龍蝦的普及度卻非常低。對此，就有網友好奇發文詢問原因，引發熱烈討論，更釣出不少台灣老饕揭露其「3大致命缺點」。

該名網友在PTT以「為啥台灣不紅小龍蝦？？」為標題發文，提到小龍蝦本來是外來侵略物種，不料卻被中國人吃到需要養殖來供給需求，「看來應該是好吃到不行才會這樣吧？」，更指出中國菜式多樣化，小龍蝦能如此火紅，代表一定有其優秀之處。同時，原PO也好奇詢問，自己在台灣很少看到有人吃小龍蝦，更不清楚紅不起來的原因為何。

該文一出，立即釣出不少台灣老饕指出，小龍蝦有「殼多肉少」和「不方便食用」的致命缺點，「肉超少」、「肉太少，又麻煩」、「都是殼，騙錢垃圾」、「剝蝦都懶了，還吃沒肉」、「肉質也不好，軟綿綿的」、「小龍蝦都在吃調味料而已」、「中國的口味都靠重調，台灣吃不慣」、「肉很少，吃醬的味道比較多，手還會油油的，那味道都洗不掉」。

還有不少人指出，其生長環境通常不太好，讓人產生是很不衛生的印象，「難吃，窮鬼在吃的」、「寄生蟲一堆，噁爛」、「有東西吃，幹嘛吃垃圾？」、「台灣又不窮，吃那什麼水溝螯蝦」「因為正常人不會想吃沒有肉的蟲」、「垃圾東西，水溝就有的，傻子才當寶」、「那個看起來就像從下水道撈上來的蝦」、「在中國很大部份是養在田水裡面的，每一隻都要單除用牙刷洗，不然很髒啊」。

另有許多饕客直言，寧願吃產於台灣或其他國家的蝦子，「台灣蝦子一堆啊」、「泰國蝦好吃多了」、「不如吃泰國蝦、草蝦、白蝦」、「同樣調味下，蝦子方便肉又多，又更好吃」。

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