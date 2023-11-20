肯定「賴蕭配」 綠委：唯一能帶領台灣繼續前進的組合

賴清德在臉書PO出2020年出訪美國時和蕭美琴在林肯紀念堂的合照。（圖擷取自賴清德臉書）

2023/11/20 12:36

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨總統參選人、副總統賴清德今（20）日將正式宣布副手為前駐美代表蕭美琴，兩人搭檔參選2024正副總統，不少民進黨立委都對「賴蕭配」給予十足肯定。立委林俊憲強調，對比「藍白合」的鬧劇，這兩個人，才是唯一能帶領台灣繼續前進的組合；他非常榮幸、也非常有信心，將他們推薦給所有台灣人民。

林俊憲說，賴清德今天將宣布與蕭美琴正式搭檔參選2024正副總統，這個組合可以說是眾望所歸，兩位也都是他認識多年的好友，因此他非常榮幸、也非常有信心，將他們推薦給所有台灣人民，「賴蕭配」，就是帶領台灣前進的最佳組合。

林俊憲指出，一邊是整裝待發、做足一切準備，一邊是鬧劇不斷、在全國人民面前公然分贓，最好笑的是，他們連分贓都分不攏。距離投票只剩下50多天，登記時間只有短短5天，真的要把國家未來的4年，交給這群小丑般的政客嗎？沒有比這更容易的選擇了。

他認為，蕭美琴的上場，也為這場選戰下了新定義。選擇「賴蕭配」，就是選擇讓台灣持續作為自由陣營不可或缺的一份子、與理念相近的美日歐等民主國家站在一起，延續總統蔡英文8年的榮景。至於另一邊，無論合不合、誰配誰，似乎也沒那麼重要了，畢竟都是同一個人的左右手在背後操控，真的有什麼差別嗎？

林俊憲強調，「賴蕭配」是最好的組合、擁有最專業完整的執政團隊，最重要的是，還有堅定帶領國家繼續向前的「決心」，這兩個字，也正是在野陣營最缺乏的。黃金陣容已經準備好，他們會領導台灣隊迎戰下半場，獲得最後勝利！

民進黨立委邱議瑩也在臉書貼出多張與蕭美琴的合照。她表示，2023年11月20日，這是個令人感動，也是歷史會記載的一天，就在今天，賴清德宣布將與蕭美琴搭檔競選2024年的總統大選！

邱議瑩指出，她與美琴同年，一起進入立法院，一起去支持棒球，一起參與外交活動，甚至在競選的過程中，常常互相當彼此的分身，「她來美濃掃街，我去花蓮陪她站街頭，更常的是我們會一起在議場內為了政策所需的抗爭堅守崗位！」

邱議瑩表示，美琴是一個責任感及使命感極重的人，擔任駐美大使的表現讓台灣人民深感光榮，今後她又將接受更重大的責任，即使在成為副手之前，她都一直謙讓，但是她終究還是決定回到台灣，為了台灣的前途，她義無反顧！

她說：「做為美琴的好姐妹，我只有敬佩，做為民進黨的一員我只有感恩，做為台灣人我只有感謝，謝謝美琴過去為台灣所做的努力，更要謝謝台灣人民讓我們可以繼續努力，讓世界看見台灣！在壯大台灣的這一條路上，讓我們繼續努力吧！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法