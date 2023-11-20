立委籲老農津貼調至1萬元 陳駿季：1個月內提出評估報告

農業部代理部長陳駿季。（資料照）

2023/11/20 11:49

〔記者謝君臨／台北報導〕現行老年農民福利津貼為7550元，明年起將調整為8080元，朝野立委則提案最高調至1萬元，並調整排富條款等。對此，農業部代理部長陳駿季今（20）日於立法院報告指出，調整應考量與國內其他老人生活津貼之衡平性，及政府財政可負擔性；至於排富部分應與其他津貼進一步研議考量，並採一致標準為宜。他也說，會將委員建議一併納入考量，於1個月內提出評估報告。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、內政委員會今舉行聯席會議，審查「老年農民福利津貼暫行條例」等案，邀請陳駿季列席報告，並備質詢。有關朝野立委所提修正草案，包括刪除條例名稱中的「暫行」文字、降低老農津貼請領年齡、提升老農津貼至1萬元、調整排富條款，以及縮短4年調整1次等規定。

對此，農業部書面報告指出，老農津貼自1995年起開辦迄今近30年，對於法律名稱刪除「暫行」二字，農業部敬表尊重。另，針對將原族民族請領資格從現行65歲調降至55歲，農業部則認為，考量聯合國以65歲以上之人為「老人」的定義等原因，若將原住民族老人的定義降為55歲，恐違反國際趨勢。

至於有立委建議老農津貼排富規定應依消費者物價指數（CPI）成長率調整，農業部說明，由於我國CPI每年成長率變化幅度不大，倘採計的年數短，將不具實益，近年成長偏高是受新冠肺炎疫情及俄烏戰爭等因素所致，應屬短期現象。

農業部也指出，老農津貼具經濟弱勢扶助政策性質，倘排富標準調升不調降，其經多次調整後，其標準恐過於寬鬆，因此調整仍應考量與國內其他老人生活津貼的衡平性及政府財政可負擔性。

農業部認為，現行老農津貼調整機制已能有效反映中長期物價波動情形，維持實質購買力，以照顧農民生活並兼顧政府財政負擔，因此應維持現行機制，以每4 年調整一次為宜。另，老農津貼排富規定已較國內其他老人生活津貼寬鬆，應與政府其他津貼的排富標準進一步研議考量，並採取一致標準為宜。

行政院主計總處書面報告也指出，鑒於老農津貼的調整機制已能有效反映物價波動情形，且修正調整機制尚須兼顧與其他社會福利津貼間的衡平性及一致性，又近年政府為強化對老年農民的照顧，已另投入資源推動農民退休儲金制度，更穩固老年農民經濟安全的保障，因此建請維持現行條文。

衛福部書面報告則說明，「國民年金法」已明定每4年制度化的給付調整機制，倘老農津貼通過修法草案，提高給付金額或縮短調整周期，將與其他年金（或津貼）共同採用CPI指標計算與調整周期不一致，攸關政府整體財務負擔的評估，宜審慎衡酌。

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