台大新制保障研究生 遇性騷可換指導教授、系所將協調研究成果歸屬

台大增訂保障研究生規定，研究生如遇性騷可換指導教授。圖為台大校園。（記者林曉雲攝）

2023/11/20 11:13

〔記者林曉雲／台北報導〕今年5月起台灣MeToo事件頻傳，從政壇延燒到各界。國立台灣大學在這學期教務會議通過「論文指導教授與研究生互動準則」修正案，台大校方今日說明，指導教授若對其指導的研究生有性侵害、性騷擾或性霸凌行為，且校內性平會決議成立時，該研究生可申請終止指導關係，且明定系所針對雙方之間的研究成果歸屬進行協調，一個月內作出協調結果，以保障其權益。

台大說明，10月20日舉行112學年第1學期第一次教務會議，會中通過「論文指導教授與研究生互動準則修正草案」，新增第6條規定，若指導教授對研究生有不當行為經學校性平會決議成立時，研究生能主動終止指導關係，此案在研擬過程中，研究生協會向校長陳文章反映，並經過教務處、性平會及法務處的協助，讓條文內容更臻完備，顯示出全校師生齊心為打造良善的教學環境所做的努力。

台大表示，根據新增條文，明文規定指導教授若對其指導的研究生有性侵害、性騷擾或性霸凌行為，且經校內性平會決議事件成立時，該研究生得請求性平會以密件函知所屬系所，以終止指導關係，系所獲悉後應立即主動協調雙方簽署「雙方可共同發表原研究計畫成果」協議書或「原研究計畫成果發表權為其中一人所有」協議書，並應於1個月內作出協調結果，協調過程需注意依性平教育法相關規範，且不得運用可能形成不對等之權力與地位之方式為之。

台大表示，雖然在修法之前，校內若有研究生遇到與指導教授之間的性平事件時，性平會皆會主動與該系所聯繫，請求協助更換指導教授。但藉由此次的新增條文通過，讓師生之間萬一遇到此類案件時，研究生具有主動終止指導關係的權力，且明定系所要在一定期間內針對雙方之間的研究成果歸屬進行協調，以保障其權益。

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