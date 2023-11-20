證實「賴蕭配」 賴清德：有信心跟美琴一起壯大台灣

賴清德在臉書PO出2020年出訪美國時和蕭美琴在林肯紀念堂的合照。（圖擷取自賴清德臉書）

2023/11/20 10:55

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德稍早在臉書發文預告，下午將正式宣布「賴蕭配」登場，他說，相信這是眾所期待的決定，也是最好的決定。他說，近來造成紛擾的「藍白合」即便成真，也會是貌合神離、分贓權力，任何不具相同理念與共同價值的合作，最後都將造成更大的紛亂，而且不是國家之福，相較於此，他的團隊絕對準備完全、經得起考驗，他有信心跟美琴一起團結所有力量壯大台灣。

賴清德在臉書PO出2020年出訪美國時和蕭美琴在林肯紀念堂的合照。他說，回國幾個月後蕭美琴正式出任駐美代表，隨即投入台美關係外交工作，在疫情期間促成台美之間互相支援防疫物資，如此善的循環。

美琴近年的外交表現也不用他贅述，早已為國人及國際友人們稱讚，更成就台美關係空前的緊密互動。「我相信，美琴絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是我們國家不可多得的外交人才。」

賴清德並預告說，他將在今天下午正式向國人宣布，邀請蕭美琴成為他參選2024總統大選的競選搭檔，「我相信，這是眾所期待的決定，也是最好的決定」。他說，這段時間以來，藍白合造成紛擾，但沒有互信基礎的合作，即便最後真的成為一個競選組合，那也將是貌合神離、分贓權力的組合，任何不具相同理念與共同價值的合作，最後都將造成更大的紛亂，而且不是國家之福。

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賴清德強調，相較於此，他所率領的團隊，絕對是一個準備完全，並且經得起考驗的團隊，在蔡英文總統8年的執政基礎下，他有信心與美琴一起，在這最後的50幾天，凝聚國人共識、團結所有一切的力量，贏得選舉，讓台灣繼續在穩健向前的道路上，持續壯大。國人同胞們，請堅定支持我們，與我們一起，一起迎向最後的勝利！

黨內人士也透露，記者會還沒開始，蕭美琴的討論度已經衝上Google熱搜第二名，根據Google Trends每日搜尋趨勢，在19日有超過兩萬筆搜尋蕭美琴，綠營政治人物也紛紛在社群上曬出與蕭美琴的合照，顯示民進黨內對於蕭美琴的期待。

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