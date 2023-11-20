母子檔落投資陷阱遭詐130萬 警逮車手頭及9成員

警方趁面交時，逮捕25歲黎姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/20 11:08

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市張姓退休婦8月初落入投資詐騙陷阱，2個多月陸續交付120萬元給詐團，張婦還「好康道相報」讓兒子也投入10萬元，但提領獲利時卻要繳交高額保證金，才驚覺有異，進而向警方報案，警方趁面交時逮捕2名車手，後續又拘提26歲黃姓女車手頭等8人，依詐欺罪嫌送辦。

據了解，張婦原開設漫畫店，退休後過著安逸的日子，8月時被不明帳號加入投資LINE群組，張婦見到群組內分享許多投資期貨賺錢的方法，更有多人表示已經獲利數十萬元等的訊息，便下載假投資交易軟體，起初先與詐團面交20萬元現金。

文山一警分局調查，張婦眼見投資軟體獲利金額越來越高，以為賺大錢了，便再陸續面交3次共100萬元給詐團，最後還邀請35歲的陳姓兒子加入群組，陳男同樣交付10萬元給詐團。

據調查，母子發現獲利已達600萬元時想要提領，對方卻要求須繳保證金50萬元才能出金，頓時間恍然大悟驚覺受騙，趕緊向警方報案，而警方隨即成立專案小組偵辦。

據指出，警方10月下旬與張婦配合，佯稱有意再加碼投資，遂與詐團相約面交保證金，當場逮捕26歲張姓監控手及25歲黎姓車手，並查扣偽造的投資公司收據、偽造證件、手機及50萬元現金等證物。

警詢時，2人害怕面臨相關刑責，便供出提供工作證的黃女，於是警方11月中旬，又陸續在台中、高雄等地，拘提黃女等8人到案，而其中有2人還是未成年，詢後，依詐欺罪嫌將10人移送偵辦，並持續溯源。

警方表示，近年來利用LINE、FB、IG等社群軟體，宣稱保證獲利之投資詐騙類型層出不窮，稍有不慎就落入詐騙集團的陷阱，民眾應提高警覺，如有任何疑慮，隨時撥打165反詐騙諮詢專線查證或警察局110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方溯源逮捕26歲黃姓女車手頭。（記者陸運鋒翻攝）

警方溯源查扣點鈔機等物品。（記者陸運鋒翻攝）

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