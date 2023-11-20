3連敗！山友反諷「娼妓」、周刊報導情史 曾格爾怒提告敗訴

曾格爾曾發文回應已婚富商妻子。（圖翻攝自曾格爾臉書；本報合成）

2023/11/20 10:02

〔記者錢利忠／台北報導〕曾格爾被控介入別人家庭，士林地院判曾應賠償30萬元，曾除被告之外，她也告人，山友蔡日興、江佳恩質疑曾合成攻頂照，批她「騙子」、「P圖登山家」挨告，蔡、江2人獲不起訴；曾另控告週刊陸姓記者及李姓負責人不實報導，以及針對蔡嘲諷她「娼妓」等負面文字而提告；台北地檢署認定3人罪證不足，今將3人不起訴；曾連告連敗，如今已3連敗。

今年3月22日，周刊王刊登「陽光型男崩壞1/背包狂人劈腿交往登山女神 攀降前女友住處偷精品包」，報導內容提及曾格爾的情史，引來曾的不滿，曾質疑報導內容不實，因此對撰稿的陸姓記者及周刊王李姓負責人提告加重誹謗。

另外，蔡日興則於今年5月11日，於臉書粉絲專頁刊出「告別式的香皂」等2篇文章，內容提及「我最後學到的一件事是，當你要讓多數人相信她說謊，講道理是沒有用的，因為大家看不懂，不想聽。最快，甚至是唯一的方式，就是說她是娼妓」等字句，曾為此控告蔡公然侮辱及加重誹謗。

陸、李、蔡等3人均否認有加重誹謗等犯意，陸姓記者稱投書人有提供對話紀錄及監視器錄影檔案作為證據，其報導之前有善盡查證義務。

蔡則辯稱，其在臉書上的PO文，是針對曾格爾的登山紀錄真實性及資金來源提出質疑，以及曾格爾發生私德有污點一事，導致曾的誠信受到考驗，連帶使她的登頂真實性也被嚴格檢驗，他PO文的目的是針對曾的事件提出其個人的感概。

檢方認為，周刊報導前有查證，報導內容客觀上亦屬於對可受公評之事而為適當之評論；至於蔡男的文章內容，蔡有提出相關山友之間的對話紀錄，並非故意捏造虛偽事實，難認定主觀上有妨害告訴人名譽的真實惡意，至於蔡的貼文內容提及「娼妓」等字句，綜合該文章的上下文，並非指摘曾格爾為娼妓，僅是以反諷的方式進行評論，認定蔡的罪證不足。

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