陳駿季：目前國內雞蛋生產穩定 暫時不會進口

農業部代理部長陳駿季。（資料照）

2023/11/20 09:49

〔記者謝君臨／台北報導〕針對目前雞蛋供應狀況，農業部代理部長陳駿季今（20）日表示，國內雞蛋生產部分，目前還是維持一個能夠滿足所有消費者的需求，但因部分學校禁用液蛋等原因，導致消費端疲軟，希望能考慮盡快恢復。至於進口雞蛋部分，陳駿季說，到目前為止，國內雞蛋生產是穩定的，因此目前不會進口。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、內政委員會今舉行聯席會議，審查「老年農民福利津貼暫行條例」等案，邀請陳駿季列席報告，並備質詢。

對於雞蛋供應狀況，陳駿季於會前受訪表示，大家關注國內雞蛋生產，目前還是維持一個能夠滿足所有消費者的需求，大概每天接近2400萬顆左右，整個蛋雞場的產業鏈也逐步恢復，現在蛋雞數量達到近3400萬隻，因此國內雞蛋的供應是穩定的。

他說，之前提到雞蛋庫存水位部分，14日已暫緩澳洲雞蛋進口，未來也會視12月底到明年1月間的疫情變化進行檢討，庫存進口雞蛋部分仍會做滾動檢討，但目前為止，國內雞蛋生產是穩定的，因此目前不會進口。

至於雞蛋是否有可能降價？陳駿季說，國內雞蛋供應穩定，但消費端有點疲弱，部分原因在於部分學校禁用液蛋供應，間接造成國內雞蛋生產有其庫存壓力；因此，他呼籲禁止液蛋進入學校營養午餐部分，希望能考慮盡快恢復；現在天氣冷了，雞蛋是很好的營養蛋白質，希望消費者多多食用國產雞蛋。

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