加油！拚亞洲和國際技能競賽 台科大國手休學備戰

國際技能競賽的命題包含3D實體模型、工程圖、影像圖、動畫、鋼構熔接、鈑金展開、實物測繪、設計變更及3D列印等。圖為劉冠緯使用3D列印機將自己設計的零件打印出來。（台科大提供）

2023/11/20 09:34

〔記者林曉雲／台北報導〕為了拚11月27日於阿布達比舉行的亞洲技能競賽，也為了備戰明年在法國里昂的國際技能競賽，「CAD機械設計製圖類」國手、台灣科技大學機械工程系學生劉冠緯選擇休學，全天苦練，他期許「可以讓台灣的國旗在頒獎台上飛揚，讓全世界知道台灣的技術」。

台科大校方表示，劉冠緯在進入國立草屯商工就讀時，開始思考如何學習一技之長，當時有老師講解機械製圖未來的出路，且薪資待遇都算是中上等級，就選擇CAD機械設計製圖的職類，且在老師的鼓勵下開始了競賽之路，至今已參加過3屆全國技能競賽，也在2020年獲得全國技能競賽CAD機械設計製圖金牌，而他以國手為目標繼續向前邁進，努力不懈終使他順利獲得國手資格。

劉冠緯說，近幾年CAD機械設計製圖的範圍越來越廣，國際賽與全國賽的題型也有所不同，全國賽比較像是要畫一台加工機，而國際賽是要在相同的時間畫出整個廠房的概念，由於題型多變，因此也無法從歷屆題目判斷今年的方向，需要花費更多時間適應題型的變化。

劉冠緯表示，台科大機械系必修課的機動學可以增加機械的機構概念，剛好競賽也有機械設計的部分，對他幫助相當大，通識課也可加強自己的溝通與表達能力，無論在日常或是對未來職場上都有幫助，但面對即將到來的亞洲技能競賽，他選擇先休學全力備戰，每天從早上8點練習到下午5點，到晚上10點前都會閱讀比賽相關書籍及規範，把握每分每秒的練習時間和機會。

劉冠緯說，亞洲賽的比賽內容趨近於國際賽的題型，需要做足全方位的訓練，例如軟體的每個功能、ISO最新規範及英文能力等，以確保能夠應對多變的題型，他希望可以把握一生只有一次的機會，期待在亞洲和國際賽場都能不負眾望，為台灣爭取佳績。

拚亞洲和國際技能競賽，台科大學生劉冠緯選擇先休學全力備戰。（台科大提供）

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