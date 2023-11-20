為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

加油！拚亞洲和國際技能競賽 台科大國手休學備戰

國際技能競賽的命題包含3D實體模型、工程圖、影像圖、動畫、鋼構熔接、鈑金展開、實物測繪、設計變更及3D列印等。圖為劉冠緯使用3D列印機將自己設計的零件打印出來。（台科大提供）

國際技能競賽的命題包含3D實體模型、工程圖、影像圖、動畫、鋼構熔接、鈑金展開、實物測繪、設計變更及3D列印等。圖為劉冠緯使用3D列印機將自己設計的零件打印出來。（台科大提供）

2023/11/20 09:34

〔記者林曉雲／台北報導〕為了拚11月27日於阿布達比舉行的亞洲技能競賽，也為了備戰明年在法國里昂的國際技能競賽，「CAD機械設計製圖類」國手、台灣科技大學機械工程系學生劉冠緯選擇休學，全天苦練，他期許「可以讓台灣的國旗在頒獎台上飛揚，讓全世界知道台灣的技術」。

台科大校方表示，劉冠緯在進入國立草屯商工就讀時，開始思考如何學習一技之長，當時有老師講解機械製圖未來的出路，且薪資待遇都算是中上等級，就選擇CAD機械設計製圖的職類，且在老師的鼓勵下開始了競賽之路，至今已參加過3屆全國技能競賽，也在2020年獲得全國技能競賽CAD機械設計製圖金牌，而他以國手為目標繼續向前邁進，努力不懈終使他順利獲得國手資格。

劉冠緯說，近幾年CAD機械設計製圖的範圍越來越廣，國際賽與全國賽的題型也有所不同，全國賽比較像是要畫一台加工機，而國際賽是要在相同的時間畫出整個廠房的概念，由於題型多變，因此也無法從歷屆題目判斷今年的方向，需要花費更多時間適應題型的變化。

劉冠緯表示，台科大機械系必修課的機動學可以增加機械的機構概念，剛好競賽也有機械設計的部分，對他幫助相當大，通識課也可加強自己的溝通與表達能力，無論在日常或是對未來職場上都有幫助，但面對即將到來的亞洲技能競賽，他選擇先休學全力備戰，每天從早上8點練習到下午5點，到晚上10點前都會閱讀比賽相關書籍及規範，把握每分每秒的練習時間和機會。

劉冠緯說，亞洲賽的比賽內容趨近於國際賽的題型，需要做足全方位的訓練，例如軟體的每個功能、ISO最新規範及英文能力等，以確保能夠應對多變的題型，他希望可以把握一生只有一次的機會，期待在亞洲和國際賽場都能不負眾望，為台灣爭取佳績。

拚亞洲和國際技能競賽，台科大學生劉冠緯選擇先休學全力備戰。（台科大提供）

拚亞洲和國際技能競賽，台科大學生劉冠緯選擇先休學全力備戰。（台科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
亞洲技能競賽阿布達比登場 台灣31國手出賽
2023/11/17 16:19

亞洲技能競賽阿布達比登場 台灣31國手出賽
開放旅宿業移工 許銘春：相關疑義盼觀光署盡速回復
2023/11/13 12:49

開放旅宿業移工 許銘春：相關疑義盼觀光署盡速回復
新北誕生7位國手 11月力拚亞洲技能賽
2023/10/11 13:25

新北誕生7位國手 11月力拚亞洲技能賽
全國技能競賽 輔英薛婷奪金
2023/08/01 05:30

全國技能競賽 輔英薛婷奪金
臺北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播