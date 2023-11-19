痛斥柯做蠢事拿「亞斯伯格」說嘴 特教師：做聰明事時怎不拿來幫襯？

總統參選人、民眾黨主席柯文哲今（19）日在新北板橋舉行誓師大會，柯文哲現身、致詞，都受到在場民眾的熱情支持。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/19 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕藍白合狀況生變，柯文哲胞妹柯美蘭為哥哥在民調協商時簽下不平協議抱不滿，直說柯P有亞斯伯格症，總是把每個人當成好人，為了完成政黨輪替才會讓步簽字，但有特教老師看到相關消息後相當憤怒，痛斥柯文哲和他身邊的人「不停在他做出蠢事時這樣拿亞斯伯格出來說嘴」，這就是自己非常討厭柯P的原因。

「大鳥老師」臉書粉專指出，當柯文哲做出蠢事時，團隊或柯P本人經常用亞斯伯格當擋箭牌，但柯文哲做聰明事時卻沒看過他拿亞斯伯格出來幫襯，而且很多亞斯伯格症患者會使命必達、說到做到，「我怎麼沒有看到他這樣呢？」

「大鳥老師」透露，他的學生有80％都是自閉兒，有時確實會因為自閉特質做出一些蠢事或是邏輯很怪的事情，但也會因為自閉特質做出一些很不錯的事情。

「大鳥老師」說，他經常教育學生做蠢事後就好好地說明並道歉，不能說自己是自閉症才這樣，因為「自閉症是導致你可能這樣的其中一個因素，但你本人才是導致你這樣做的原因。」

網友們看到後紛紛留言討論，有人直指柯文哲不只污名化亞斯伯格，還污名化國中畢業沒能繼續升學的學生、侮辱社會弱勢、侮辱女性，「他就是那種好處要全拿、壞處都不是他的錯、絕對不吃虧的自私自利」，還有網友表示，柯P根本沒有確診亞斯伯格，但每次都要拿出來擋，可以看出他的潛意識非常自卑，一定要靠一些標籤才能武裝自己。

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