為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

痛斥柯做蠢事拿「亞斯伯格」說嘴 特教師：做聰明事時怎不拿來幫襯？

總統參選人、民眾黨主席柯文哲今（19）日在新北板橋舉行誓師大會，柯文哲現身、致詞，都受到在場民眾的熱情支持。（記者叢昌瑾攝）

總統參選人、民眾黨主席柯文哲今（19）日在新北板橋舉行誓師大會，柯文哲現身、致詞，都受到在場民眾的熱情支持。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/19 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕藍白合狀況生變，柯文哲胞妹柯美蘭為哥哥在民調協商時簽下不平協議抱不滿，直說柯P有亞斯伯格症，總是把每個人當成好人，為了完成政黨輪替才會讓步簽字，但有特教老師看到相關消息後相當憤怒，痛斥柯文哲和他身邊的人「不停在他做出蠢事時這樣拿亞斯伯格出來說嘴」，這就是自己非常討厭柯P的原因。

「大鳥老師」臉書粉專指出，當柯文哲做出蠢事時，團隊或柯P本人經常用亞斯伯格當擋箭牌，但柯文哲做聰明事時卻沒看過他拿亞斯伯格出來幫襯，而且很多亞斯伯格症患者會使命必達、說到做到，「我怎麼沒有看到他這樣呢？」

「大鳥老師」透露，他的學生有80％都是自閉兒，有時確實會因為自閉特質做出一些蠢事或是邏輯很怪的事情，但也會因為自閉特質做出一些很不錯的事情。

「大鳥老師」說，他經常教育學生做蠢事後就好好地說明並道歉，不能說自己是自閉症才這樣，因為「自閉症是導致你可能這樣的其中一個因素，但你本人才是導致你這樣做的原因。」

網友們看到後紛紛留言討論，有人直指柯文哲不只污名化亞斯伯格，還污名化國中畢業沒能繼續升學的學生、侮辱社會弱勢、侮辱女性，「他就是那種好處要全拿、壞處都不是他的錯、絕對不吃虧的自私自利」，還有網友表示，柯P根本沒有確診亞斯伯格，但每次都要拿出來擋，可以看出他的潛意識非常自卑，一定要靠一些標籤才能武裝自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
侯柯配破局？柯文哲：用民眾黨總統候選人身分拚戰到底
2023/11/19 16:51

侯柯配破局？柯文哲：用民眾黨總統候選人身分拚戰到底
林飛帆引葛來儀評論「想像一下柯文哲是在跟北京談判」
2023/11/19 15:24

林飛帆引葛來儀評論「想像一下柯文哲是在跟北京談判」
藍白合再卡關 賴清德批柯文哲：企圖把國家還給國民黨
2023/11/18 17:13

藍白合再卡關 賴清德批柯文哲：企圖把國家還給國民黨
要柯文哲讓6％？柯媽氣炸怒斥國民黨「吃人夠夠」要兒子自己選
2023/11/18 15:14

要柯文哲讓6％？柯媽氣炸怒斥國民黨「吃人夠夠」要兒子自己選
臺北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播