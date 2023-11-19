柯坦言國民黨談判佔上風被誆 葛來儀：想像柯跟北京談判

柯文哲稱「好啦」口頭禪害自己被誆，葛來儀評論，想像一下他跟北京談判。（翻攝自X平台）

2023/11/19 15:57

〔記者楊堯茹／台北報導〕「藍白合」協商再陷僵局！國民黨、民眾黨昨各自舉行記者會，說明雙方針對民調誤差值範圍談不攏，柯文哲還抱怨說自己的口頭禪就是「好啦、好啦」，下次不要自己出面談，以免又被誆了。對此，美國智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「想像一下他如果是跟北京談判」。

德媒《Table Media》特約記者戴達衛（David Demes）於社群媒體Ｘ（前推特）平台發文指出，「總統參選人柯文哲坦言國民黨談判上佔上風」，並引用柯文哲記者會上發言，下次他不會再自己出面談，因為自己太容易說出「好啦、好啦」，這口頭禪被對方用來誆自己。

葛來儀則回應戴達衛的發文，「想像一下他如果是跟北京談判」；戴達衛也進一步表示，「能在閉門協商時站得住腳、堅定立場，應是未來總統的重要特質之一吧？」連續兩則評論引起網友熱議，紛紛表示「柯文哲要當總統還不成氣候（He doesn’t have what it takes.）」也有人說，讓柯文哲代表台灣去對外談判，「台灣下場會很慘」。

關於民調誤差值範圍認定，柯陣營解釋，民眾黨認為誤差範圍為3%，意指正負誤值為1.5%；國民黨卻認為，正負誤差範圍值為3%，一來一往最多誤差範圍可能達6%，民眾黨代表專家認為，以統計學上看有相當大的爭議，最後拒絕簽名。柯文哲表示，「國民黨說要讓6趴，這等於叫我們棄械投降，太強人所難了！」

德媒特約記者戴達衛表示，能在閉門協商站得住腳，應該是未來總統的重要特質之一吧？（翻攝自X平台）

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