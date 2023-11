柯坦言國民黨談判佔上風被誆 葛來儀：想像柯跟北京談判

柯文哲稱「好啦」口頭禪害自己被誆,葛來儀評論,想像一下他跟北京談判。(翻攝自X平台)

2023/11/19 15:57

〔記者楊堯茹/台北報導〕「藍白合」協商再陷僵局!國民黨、民眾黨昨各自舉行記者會,說明雙方針對民調誤差值範圍談不攏,柯文哲還抱怨說自己的口頭禪就是「好啦、好啦」,下次不要自己出面談,以免又被誆了。對此,美國智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀(Bonnie Glaser)表示,「想像一下他如果是跟北京談判」。

德媒《Table Media》特約記者戴達衛(David Demes)於社群媒體X(前推特)平台發文指出,「總統參選人柯文哲坦言國民黨談判上佔上風」,並引用柯文哲記者會上發言,下次他不會再自己出面談,因為自己太容易說出「好啦、好啦」,這口頭禪被對方用來誆自己。

葛來儀則回應戴達衛的發文,「想像一下他如果是跟北京談判」;戴達衛也進一步表示,「能在閉門協商時站得住腳、堅定立場,應是未來總統的重要特質之一吧?」連續兩則評論引起網友熱議,紛紛表示「柯文哲要當總統還不成氣候(He doesn’t have what it takes.)」也有人說,讓柯文哲代表台灣去對外談判,「台灣下場會很慘」。

關於民調誤差值範圍認定,柯陣營解釋,民眾黨認為誤差範圍為3%,意指正負誤值為1.5%;國民黨卻認為,正負誤差範圍值為3%,一來一往最多誤差範圍可能達6%,民眾黨代表專家認為,以統計學上看有相當大的爭議,最後拒絕簽名。柯文哲表示,「國民黨說要讓6趴,這等於叫我們棄械投降,太強人所難了!」

德媒特約記者戴達衛表示,能在閉門協商站得住腳,應該是未來總統的重要特質之一吧?(翻攝自X平台)

