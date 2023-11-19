溫情喊話柯文哲！ 賴士葆：藍白合民眾黨能拿下10席立委、5席部長

國民黨立委賴士葆今天下午前往黨內第21屆112年度中央委員會。（記者林哲遠攝）

2023/11/19 16:04

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合陷入僵局，國民黨今天下午召開第21屆112年度中央委員會，針對上午所公佈的不分區立委名單進行投票。國民黨立委賴士葆在入場前受訪時向民眾黨柯文哲喊話，「大家別忘了，兩大黨行政權是空的，合起來就有行政權了。」未來部會首長是根據立委席次，假設藍白合，民眾黨可能可以拿到10席立委、國民黨則是50席。

賴士葆說，政黨輪替是超過6成以上台灣人民心聲，現在剩下最後一哩路，再算後面的枝枝節節，百姓都在看，正在考驗兩黨智慧，「前面走了99%怎麼卡這裡，百姓看不懂啊。」

「希望兩黨主席發揮智慧，當初協商怎麼簽就怎麼做，在抽樣誤差裡面，沒有6%或數字的問題。」賴士葆表示，國民黨要求的政黨支持度也拿掉了，柯的禮讓也是他承認政黨支持度的概念，這是很公平的兩黨協商，希望大家本著初衷進快完成。

媒體追問，黨內會想跟民眾黨全面開戰嗎？是否覺得柯在賴皮？賴士葆表示，「我比較樂觀，一切吵架只為了合，中間過程的枝枝節節，畢竟大家別忘了，兩大黨行政權是空的，合起來就有行政權了。」未來部會首長是根據立委席次，假設藍白合，民眾黨可能10席立委、國民黨50席。

他強調，民眾黨可能會有有5席以上部長，總共6000個任命權，柯可以佔1000個，政黨需要行政歷練，這是台灣給民眾黨的好機會，要好好把握。

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