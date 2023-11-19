藍白合若破局她當副手？柯志恩：國民黨在等的是「男的柯P」

柯志恩強調，高雄是未來非常重要的發展方向 ，「我過去敗選時提過，如果沒有人，我當然會積極準備，深耕高雄，為2026做準備。」（資料照）

2023/11/19 15:37

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨今天下午召開第21屆112年度中央委員會，針對上午所公佈的不分區立委名單進行投票，被列在第二名的智庫執行長柯志恩在入場前受訪時表示，自己將會深耕高雄，為2026選舉積極準備，被問及是否為「備用副手」人選，她坦言：「國民黨現在正在等待的是柯P，是男的柯P不是女的，女的柯P就繼續深耕高雄吧。」

柯志恩表示，主席今天告訴大家是兼具專業跟政治組，政治組方面希望透過不分區的方式，繼續可經營地方，為縣市首長打拼；專業組的亮麗可以看得出來都是在各行各業都有專精， 朱主席所提名的名單有誠意，也希望能打出最亮麗的成績。

被問及會再選高雄市長嗎？柯志恩強調，高雄是未來非常重要的發展方向 ，「我過去敗選時提過，如果沒有人，我當然會積極準備，深耕高雄，為2026做準備。」

針對若藍白合破局，柯志恩將接任侯友宜的副手人選？柯志恩則坦言，國民黨現在正在等待的是柯P，是男的柯P不是女的，女的柯P就繼續深耕高雄吧。「國民黨的人才擠擠，若藍白無法和的話，這個副手會是相當加分的人選！」

此外，面對民進黨抨擊國民黨不分區名單是「黑金世襲復辟」，柯志恩反問，哪個是黑金告訴我？請問黑金復辟定義是哪裡？民進黨選側翼，我想選民自有公評 。

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