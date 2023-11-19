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林飛帆引葛來儀評論「想像一下柯文哲是在跟北京談判」

民進黨前副秘書長林飛帆。（資料照）

民進黨前副秘書長林飛帆。（資料照）

2023/11/19 15:24

〔記者陳昀／台北報導〕藍白合因民調認定爭議生變，民眾黨總統參選人柯文哲還感嘆自己談判能力不如國民黨。民進黨前副秘書長林飛帆表示，華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀評論「想像他是在跟北京談判」非常經典，林強調，若一個領導者最基本的談判能力都被懷疑，國際社會要如何對台灣抱持信心，投資或支持台灣？

林飛帆指出，葛來儀對柯文哲昨天在記者會上坦承談判能力不如國民黨的評論，非常經典，只用一句話「想像一下他是在跟北京談判。」（Just imagine if he were negotiating with Beijing）

林飛帆指出，台灣現在是全球關注的核心，我們決定影響國際對我們信任，這個信任不是抽象的信任，而是非常實質的信任，影響到其他國家是不是要繼續投注資源在台灣，繼續深化跟台灣貿易、鼓勵他們都廠商跟台灣做生意，甚至是要不要持續軍售和軍援台灣，並在國際上繼續支持台灣。

林飛帆表示，一個能被信任的領導者，才能讓國際對台灣持續保持信心，相反的，如果一個領導者最基本的談判能力都被懷疑，國際社會要如何對台灣抱持信心，投資或支持台灣。

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