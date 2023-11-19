評藍營不分區名單 許智傑：政二代多、朱人馬多、落選縣市長多

民進黨立委許智傑。（資料照）

2023/11/19 15:12

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨中常會今（19）日通過不分區立委提名名單，由高雄市前市長韓國瑜排名第一，另有海軍前司令、國防部前副部長陳永康及台南市前議員謝龍介等人。對此，民進黨立委許智傑說，名單有3多：政二代多、主席朱立倫人馬多、落選縣市長多。同黨立委吳思瑤則批，提名最混立委當不分區第一，不可思議之混。

「戰鬥藍淪為戰鬥爛？」吳思瑤表示，韓國瑜30年前就當過立委，那時候還沒有公民監督國會聯盟、口袋國會這樣的評鑑單位，否則韓國瑜一定是「表現待觀察立委！」而且包準次次蟬聯，沒有例外！

她說，無黨籍立委林昶佐2018年就整理過韓國瑜的立委質詢／發言率，1993至2002歷經二、三、四屆三任立委，竟然有四個會期發言率掛蛋！而且一屆不如一屆，愈混愈兇，到第四屆質詢率平均是個位數5.5%，說是史上最混立委，毫不為過！「就拿思瑤的問政來比好了，我的兩任立委質詢／發言率是100%！」

吳思瑤強調，現在的立委問政質量皆大為提升，絕不可能出現這種成天混水摸魚的薪水小偷。偏偏國民黨竟然提名這種人當不分區的第一位，「把最爛立委當第一名榜首！還奢言問鼎立院龍頭？」她說，國民黨繼提名新北市長侯友宜拉低總統選舉水平後，又端出韓國瑜掛帥的不分區立委名單，企圖拖垮國會水準。

民進黨立委許智傑則認為，國民黨不分區名單有3多，「政二代多、朱人馬多、落選縣市長多。」政二代多部分，包含「雲林張家」張榮味的女兒張嘉郡、國民黨高雄市黨部主委黃昭順的女兒陳菁徽、國民黨立委溫玉霞的女兒吳亮儀、國民黨前立委李嘉進的兒子李縉穎。

許智傑說，其次，朱立倫人馬多部分，小內閣局長、發言人、地方黨部主委通通入列；第三，上一屆為國民黨犧牲打的縣市長，柯志恩、王育敏、謝龍介、蘇清泉等。相較之下，民進黨的名單包括各產業、各族群、各世代都有列入，未來將是立院即戰力，民進黨名單還是比較全面，而且比較亮眼。

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