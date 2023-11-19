韓國瑜列國民黨不分區第一 台灣基進：可怕的是無法罷免

台灣基進批評，韓國瑜當選幾乎已成既定事實，國民黨強逼台灣人吞下這個過去落跑選總統、亂提政見亂跳票，最後被高雄人唾棄被罷免下台的韓國瑜。圖為國民黨中常會19日通過不分區立委提名名單後，下午交由中央委員會全體委員會議行使同意權，不分區排頭領軍的前高雄市長韓國瑜到場爭取所有中央委員的支持。（記者羅沛德攝）

2023/11/19 15:05

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨今（19）日上午召開中常會，通過不分區立委提名名單，由前高雄市長韓國瑜排頭領軍。台灣基進批評，韓國瑜當選幾乎已成既定事實，國民黨強逼台灣人吞下這個過去落跑選總統、亂提政見亂跳票，最後被高雄人唾棄被罷免下台的韓國瑜，更可怕的是，不分區立委還不能罷免。

台灣基進質疑，細數國民黨的這份名單，赫然發現許多政二代，包括黃昭順、張榮味、溫玉霞等人的女兒名列其中，也有曾呼籲要投統促黨的中配李霞，這簡直就是一個舊時代權貴、中國勢力代理人、地方派系分贓，腐舊威權三合一名單。

台灣基進指出，這份名單也預告了接下來藍營將全面使用焦土政策，劍指2028。日本國際政治學者藤井嚴喜曾指出，「中共已開始在佈局2028年如何干預台灣大選，一旦台灣國會出現『朝小野大』的狀況，賴清德即使執政也很難推動政策，2028年尋求連任將相當吃力」。

台灣基進提醒，接下來國民黨在國會一定會倚賴韓國瑜當主將，在國會中逢賴必反，這樣的焦土政策將會導致本土派政權的跛腳，導致更多的內政挑戰。如果這樣的策略成功，2028年大選恐怕遭到國民黨翻盤，就此走向親中的道路。

台灣基進呼籲，面對焦土政策的唯一辦法，就是確保未來國會的格局中，民進黨有另一支本土隊友聯手制衡藍白政黨以及背後的紅色勢力，否則即使2024勉力拿下執政，2028恐怕也是一個很大的挑戰。

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