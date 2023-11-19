朱立倫：不分區名單社會佳評如潮 全部都是安全名單

黨主席朱立倫在致詞時表示，國民黨提出這個最佳名單後，社會佳評如潮，都說這是有史以來最好的不分區名單。（記者羅沛德攝）

2023/11/19 14:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會上午通過不分區立委提名名單後，下午將交由中央委員會全體委員會議行使同意權，不分區排頭領軍的前高雄市長韓國瑜特別到場爭取所有中央委員的支持，黨主席朱立倫在致詞時表示，國民黨提出這個最佳名單後，社會佳評如潮，都說這是有史以來最好的不分區名單，他希望全體中央委員一致支持通過，未來贏得總統與立委選舉，實現政黨輪替，台灣更好。

他強調，國民黨這次的名單還是有史以來最年輕的名單，所有被提名人的平均47歲，他特別拜託韓國瑜領軍，相信在韓國瑜與國民黨總統參選人侯友宜的帶領下，只要總統、立委選舉選得好，國民黨的不分區全部都是安全名單。

朱立倫還說，民進黨現在終於知道他們每一天在那邊分贓、和稀泥、搞派系，相較於民進黨的名單，國民黨的名單才是真正為台灣，具有專業立、戰鬥力以及將重返執政的名單，而且民進黨與所有國人都在看，看到一個團結一致的國民黨，就連平常批評國民黨的人，都說這次的名單是最強戰隊。

依照國民黨規定，每一位不分區立委被提名人必須獲得過半數以上的中央委員投下「同意票」，才能正式成為不分區立委候選人。

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