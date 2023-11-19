假電信、行員來電 婦人誤信解除「iPhone 15續約」被騙59萬

刑事局提醒「防詐5不」做好防護。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/19 14:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市50歲陳姓家庭主婦，日前接到歹徒假冒「台灣之星」客服人員來電，佯問陳女是否有申請iPhone15續約方案，陳女告知並無續約及購買手機，對方謊稱因公司網站遭駭客入侵，導致個資外洩盜用，隨後有冒牌銀行人員來電向陳女核對個資說要止付扣款，要求加LINE並引導陳女操作網銀轉帳解除設定，陳女陸續匯款10筆驚覺有異，撥打165反詐騙專線詢問才知遇詐，共損失59萬元。

刑事警察局表示，詐騙集團會先透過非法管道獲取民眾網路交易資料，再假冒店家及銀行客服人員來電，並將來電顯示竄改為銀行客服電話，藉此取信被害人，民眾接到類似電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構，就輕信對方身分；近期新iPhone 15系列手機上市，詐騙集團看準時機行騙，但這次詐騙目標不是喜愛網路購物之民眾，而是台灣之星的使用者。

無獨有偶，另名桃園市73歲退休陳姓老翁，同樣接獲歹徒假冒「台灣之星」客服人員來電，對方佯稱手機資費是否調整為1萬4千元，陳翁回應資費是399元，假客服謊稱可能因近期要與台灣大哥大合併，系統發生錯誤變更用戶設定，詢問陳翁使用扣款銀行為何。

隨後「郵局」來電，告知今晚12點前如沒處理將會被扣錢，對方詢問陳翁還有哪些戶頭及餘額，並要求操作網路銀行將戶頭錢轉至指定帳戶，以確保不會被扣款，陳翁詢問被扣1萬4千元，為何要轉帳2萬9千元，歹徒告知此操作為確保原有戶頭不會被扣款，且告知系統會自動返還所匯金錢，陳翁不疑有他共匯款5次，直到看到存款不足無法匯款才知遭騙，共損失新台幣12萬元。

刑事局提醒，民眾接到陌生電話，若來電顯示號碼開頭有「+」號，代表該通電話來自境外，聽到「誤設訂單錯誤」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網銀」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM或網銀都沒有解除扣款或取消訂單等功能。另鼓勵民眾加入臉書「165全民防騙」，掌握最新詐騙資訊，有任何疑問歡迎撥打24小時165反詐騙諮詢專線諮詢，避免遭詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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