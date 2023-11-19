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雇用未成年員工要小心 北市勞動局嚴正提醒雇主勿觸法

少年工地打工遭燒傷，引起社會關注。（資料照）

少年工地打工遭燒傷，引起社會關注。（資料照）

2023/11/19 14:30

〔記者陳奕劭／台北報導〕近日台北市一名15歲少年工地打工燒傷，引發關注。台灣社會也常見未成年人在便利商店、飲料店打工，向路人兜售商品的小朋友，或是電視、廣告表演的童星等，台北市勞動局嚴正提醒雇主避免誤觸法令，否則將有刑事責任。

台北市勞動局表示，依現行勞動基準法規定，雇主不得使未滿15歲的未成年人提供勞務，除非已國中畢業或是該工作者依《勞動基準法》第45條規定，事前向勞務提供地之勞政主管機關申請工作許可，經審查許可後才能工作，如未經主管機關許可即上工，已涉及刑事責任，可處6個月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金。

勞動局指出，「童工」是15歲以上未滿16歲之受僱從事工作者，雇主要注意使童工每日工作時間不得超過8小時，亦不得於晚上8點至翌日早上6點時間內以及例假日工作，違反將處6個月以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金之刑事責任。

雇主依法不得使童工及16歲以上未滿18歲之人從事危險性或有害性工作，如有違反僱用規定者，不論是否實際危害到勞動者健康與生命，均依違反「職業安全衛生法」第29條規定論處，將面臨1年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣18萬元以下罰金之刑事責任。

勞動局強調，凡僱用未滿18歲之勞工工作，雇主皆應置備法定代理人同意書及其年齡證明文件，否則亦有新臺幣2萬至30萬元不等之行政罰鍰。

台北市勞動局局長高寶華呼籲，為確保維護未滿18歲之未成年人身心健康及生命安全，勞動法令訂有嚴格限制甚至刑事責任，雇主僱用未成年人時要多三思，確實遵守勞動法令相關特別保護規定，避免面對高額罰金刑責。

如有相關勞動權益問題，可利用「台北市陳情系統1999」線上反映問題或諮詢。

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