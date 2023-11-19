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以「所羅門王判兩母爭子」為例 高嘉瑜：為港湖整合願讓吳欣岱6％

民進黨立委高嘉瑜。（資料照）

民進黨立委高嘉瑜。（資料照）

2023/11/19 14:09

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市立委第四選區（內湖區、南港區）綠營面臨分裂危機。民進黨立委高嘉瑜今（19）日以「所羅門王判兩母爭子」為例，強調其真正的價值在於「無私」，正如同這次港湖立委選舉綠營面臨分裂窘境，她希望在選前找有公信力、公正的民調公司做整合民調，並且願意讓吳欣岱6%，「團結一致才是勝選方程式。」

高嘉瑜表示，「所羅門王判兩母爭子」是《聖經》中一個著名的故事，講述兩婦共同聲稱一嬰為己子，所羅門則建議將孩子分成兩半，一位母親贊成，另一位母親卻極力反對，並願意放棄她的權利，只求保留孩子的生命，而所羅門王也因此確定了誰才是真正的母親。

高嘉瑜說，上述故事揭示了所羅門王如何以公正、智慧的方式解決問題，並讓我們理解真正的價值在於「無私」；正如同這次港湖立委選舉綠營面臨分裂窘境，也理應用更無私、公正和智慧的方式來解決，「自己也很願意先釋出善意」。

高嘉瑜向台灣基進立委參選人吳欣岱呼籲：「希望在選前找有公信力、公正的民調公司來做整合民調，並且願意讓吳欣岱6%。」若吳欣岱真的是支持民進黨總統參選人賴清德、支持本土派的候選人，那就應該理解，絕不能眼睜睜的看著港湖再淪陷於非台灣隊陣營，團結一致才是泛綠港湖勝選的方程式。

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