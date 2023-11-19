以柯文哲聰明才智不會藍白合 王世堅：從表情就知柯在搞怪

北市議員王世堅。（記者蔡思培攝）

2023/11/19 13:13

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨與民眾黨日前針對「藍白合」達出6點共識，引來白色力量支持者反彈，民眾黨總統參選人柯文哲事後更一度哽咽，但藍合白昨又因民調誤差卡關。頭號「柯黑」民進黨北市議員王世堅今天分析，柯日前故意藍白合其實是要測水溫、測風向，從日前藍白合會議後大家表情，就知道柯文哲在搞怪。

王世堅今受訪表示，藍白若真的合是天黑黑、天黑一邊，但他認為以柯文哲的聰明才智不會這麼做。王分析，柯日前故意談定藍白合其實是要測水溫、測風向，柯想了解社會反應、年輕選民對於藍白合的看法，結果年輕選民與白色力量支持者第一天就跑了一半，柯馬上停止。

王世堅說，柯文哲假意藍白合，讓國民黨總統參選人侯友宜高興做了3天總統，「侯友宜這樣就夠了，因為侯德不配位，柯文哲已經讓你做3天總統，那就夠了」王更說，藍白合共識弔詭處是柯文哲、侯友宜各有20%支持度，竟然讓民調只有9%的前總統馬英九指點江山，「你們兩個自己加起來快50%，讓一個9%的、已經掃入台灣政治歷史的前總統，點指兵兵，這樣的合也是虛的」。

王世堅也分析日前藍白合會議後各大頭的表情，「朱、侯、馬國民黨每個人都像打了3劑葡萄糖，裡面有一位槁木死灰、如喪考妣的柯文哲」。王表示，他當下就知道柯文哲又在搞怪，是假意合，為的是測試社會反應，尤其是白色力量支持者與年輕選民的反應，因此他也非常放心。

王世堅說，國民黨用立法院長位置當誘餌要誘柯文哲，還有監督性角色（法務部長、監委），但柯文哲民調高於侯友宜，把可能當選總統交換那幾個位置對柯而言是「一件西裝換三件內褲」，「而且這三件內褲還是紙尿褲，部長一紙公文就可換掉」，王表示他第一眼就明白，這就是柯文哲聰明、狡猾的地方。

王世堅分析，日前藍白合會議後各大頭的表情，朱立倫（左至右）、侯友宜、馬英九每個人都像打了3劑葡萄糖，柯文哲卻槁木死灰，他當下就知道柯又在搞怪。 （資料照）

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