北市西門商圈獅子林大樓 污水終於不再排入水溝

台北市西門商圈獅子林大樓終於完成污水下水道接管，污水不再排入水溝，有助改善周邊環境。（台北市衛生下水道工程處提供）

2023/11/19 11:53

〔記者何玉華／台北報導〕台北市萬華區西門商圈重要地標之一的獅子林大樓，雖是北市前10大自來水用量大戶，卻因大樓內商業型態、產權及排水口複雜，遲遲難以納入污水下水道系統，經過工務局衛生下水道工程處與管委會及各管線單位溝通協調，並將傳統推進機具改良縮小，減少對商業活動的衝擊，終於在日前完成大樓共643戶污水接管。

衛工處指出，西門商圈內的獅子林大樓，商業型態多元，是台北市前10大自來水用量大戶，但因大樓內有餐廳、辦公室及上百戶套房，產權及排水口複雜，導致大樓污水遲未納入污水下水道系統，被列為積極輔導、優先接管的對象。

衛工處規劃設計科科長曾盛愷表示，獅子林大樓共有643戶，商家與住戶每日產生大量污水未經處理直接排入水溝，長期對周遭環境造成污染，也影響遊客觀感；經與管委會及與各管線單位溝通協調，再配合相應的工法施工，自西寧南路漢口街路口往南佈設4段300mm污水管約140公尺，完成4座人孔設施，以2個月的時間克服困難，在今年10月底完成獅子林大樓6支污水出口銜接。

衛工處工務所主任李後昌說，西門町是早期開發地區，地下管線密布，西寧南路下方還有雨水箱涵，因此採推進工法增設分管，但傳統推進機組需設置直徑2590mm工作井，現場沒有足夠空間，經研議後，改良推進機組縮小機具尺寸，改採直徑1590mm工作井施工，較原需用地面積大幅減少4成，降低對商業活動、路面交通的影響，也減少地下開挖面積與土方產出量。

獅子林商業大樓商場發展委員會指出，每年都需耗費處理化糞池造成的環境異味及蚊蟲問題，在衛工處現場會勘協助確認化糞池的位置與數量，並提供技術諮詢、輔導申請廢除化糞池補助，減輕管委會費用負擔，並以改設污水坑的方式連接污水下水道，完成大樓污水接管，對改善住戶與大樓周遭環境衛生有很大的幫助。

台北市衛工處進行西門商圈獅子林大樓污水接管工程，以縮小機具的方式、採直徑1590mm工作井施工，降低對商業活動、路面交通的影響 。（台北市衛生下水道工程處提供）

台北市衛工處完成西門商圈獅子林大樓污水接管工程，有助改善周邊環境衛生 。（台北市衛生下水道工程處提供）

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