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國民黨不分區領軍人韓國瑜 下午列席中全會報告

不分區排頭領軍的前高雄市長韓國瑜將出席中全會，向所有中央委員報告。（記者羅沛德攝）

不分區排頭領軍的前高雄市長韓國瑜將出席中全會，向所有中央委員報告。（記者羅沛德攝）

2023/11/19 11:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日上午通過不分區立委提名名單後，將提交下午舉行的中央委員會全體委員會議行使同意權，依照規定，每一位被提名人必須獲得過半數以上中央委員的「同意票」，才能正式成為不分區立委候選人，排頭領軍的前高雄市長韓國瑜將出席中全會，向所有中央委員報告，大家一起迎向2024勝選。

國民黨主席朱立倫指出，這次不分區名單的政治組代表，除了韓國瑜外，還包括去年9合1選舉在藍營艱困選區落選的4大縣市長參選人戰將，包括參選高雄市長的國民黨智庫執行長柯志恩，參選台南市長的前台南市議員謝龍介，參選屏東縣長的前立委蘇清泉，以及參選嘉義縣長的前立委王育敏。

朱立倫強調，國民黨的不分區名單都是「敢戰」，「敢戰」就要得到大家的支持，反觀民進黨的不分區名單都是「不敢戰」，只能繼續連任不分區立委。

此外，朱立倫表示，這次他特別拜託前國防部副部長陳永康代表國防專業，陳永康不但是國艦國造的發起人，過去3年代表國民黨到美國參加美台國防工業會議。

朱立倫並強調，國民黨這次特別重視醫療社福領域，全台北、中、南3區的醫界人士而且男、女都有被納入，其中3位醫生都在重要名單之內，包括不孕症權威的陳菁徽，南部醫療守護者蘇清泉，以及中部醫療體系的蔡明忠，以及前台北護理健康大學院長李玉嬋以及藥師界代表沈采穎。

此外，朱立倫說，國民黨這次也有媒體專業的代表，提名前NCC委員翁曉玲，翁是言論自由的捍衛者，足以代表國民黨對媒體環境改造的決心。

朱立倫表示，這次國民黨的不分區名單為有史以來最年輕，所有人的平均年齡僅有47歲，相對民進黨等其他政黨，國民黨不但有信心，更有決心，絕對是最好的團隊。

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