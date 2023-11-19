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藍白合陷僵局 陳峻涵︰柯文哲要「翻桌不認」避免搓圓仔湯官司

國民黨、民眾黨同意以民調決定總統大選組合後，陳峻涵及台灣國成員即向台北地檢署告發，指控前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲等4人，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法「搓圓仔湯」條款。 （台灣國提供）

國民黨、民眾黨同意以民調決定總統大選組合後，陳峻涵及台灣國成員即向台北地檢署告發，指控前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲等4人，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法「搓圓仔湯」條款。 （台灣國提供）

2023/11/19 11:25

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨與民眾黨協商2024「藍白合」，民調出爐後，雙方對於統計誤差出現認知落差，陷入僵局；台獨團體台灣國理事長陳峻涵指出，為了台灣健全的政黨政治著想，建議柯文哲「翻桌不認」，除可以避免搓圓仔湯的賄選官司，也能證明自身清白。

國民黨、民眾黨同意以民調決定總統大選組合後，陳峻涵及台灣國成員即向台北地檢署告發，指控前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲等4人，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法「搓圓仔湯」條款。

陳峻涵表示，侯友宜與柯文哲原本信誓旦旦參選到底，卻在馬英九、朱立倫居中協調，並以「各部會的權利分配」做為期約標的，明顯是「搓圓仔湯」，而國、眾兩黨，形同公然分贓的行為，更是嚴重侮辱台灣人民的智慧。

陳峻涵指出，為了台灣健全的政黨政治著想，建議柯文哲針對藍白合的決議翻桌不認，除可避免搓圓仔湯的賄選官司，也能避免損害民眾黨的政黨票利益，保持實力全身而退，免去眾人受興訟之累。

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