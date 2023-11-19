就學服役3+1方案僅46人申請 教育部：尊重學生自由意願選擇

教育部「3年完成學業1年服兵役」方案，今年9月中進入大學就讀者就適用，但目前僅46人申請。（資料照；本報合成）

2023/11/19 11:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕為因應役期恢復為1年，政府推出「3年讀大學1年服兵役」方案，不過傳出首批今年入學役男僅46人申請，教育部則回應，尊重學生選擇意願，將請學校協助安排修課事宜。

因應國防自我防衛需求，義務役從4個月恢復為1年，而為考量兼顧學業及服役，教育部配合國防部推出3年完成學業1年服兵役方案，首批適用對象為94年次以後出生的役男，於今年9月中進入大學就讀者就適用，提供公立大學每生6萬元、私立大學每生12萬元補助，再搭配相關修課彈性內容等。

教育部日前就提到，在尊重學生自由意願選擇前提下，以不影響學生專業能力培養及不變動畢業學分條件為原則，訂定彈性修業實施指引，協助學校提供彈性修業措施，並透過各種支持機制，讓有意願之就學役男得於就學期間同時兼顧服役並完成學業，接續投入職場或升學。

彈性修業指引內容主要針對學期修課學分數、暑期修課、跨校選課、修業年限及學習銜接與輔導等，不過向教育部查詢，截至本月5日，共46位學生向學校提出申請。

教育部對此表示，尊重學生自由意願的選擇，並請學校協助同學安排修課。

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