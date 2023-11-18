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點出柯文哲會反悔藍白合被讚先知 王世堅送8字喊話：勇敢登記

民進黨台北市立委參選人王世堅送柯文哲8個字，「輸贏不論、氣魄仍在」，柯文哲應堅持理念，貫徹主張，勇敢登記選總統。（資料照）

民進黨台北市立委參選人王世堅送柯文哲8個字，「輸贏不論、氣魄仍在」，柯文哲應堅持理念，貫徹主張，勇敢登記選總統。（資料照）

2023/11/18 23:06

〔記者楊心慧／台北報導〕藍白合以民調決定總統大選組合，雙方對誤差範圍無法取得共識，今天（18日）卡關。台北市第二選區（士林、大同）民進黨立委參選人王世堅昨天受訪分析，以柯文哲的聰明、善變，可能會在公布結果時反悔，發言被讚「先知」，王世堅今天說，以柯文哲的精明、智慧，早就洞悉一切，前天只是利用藍白合的安排，測試社會風向，如今有了結論就讓藍白合破局。

王世堅說，藍白合總算破局，這非常好，所謂的藍白合假性成局，已讓侯友宜當了兩天的總統，這已經夠了，侯友宜要滿足，因德不配位，所以柯文哲當然不會接受。他送柯文哲8個字，「輸贏不論、氣魄仍在」，柯文哲既然自詡為白色力量創始者，吸引上萬年輕支持者和白色的力量追隨者，應堅持自己的理念，下週總統登記，貫徹自己主張、勇敢登記。

王世堅認為，前幾天的藍白合弔詭，柯、侯各有20％的支持者，竟讓一位只有9％支持度的卸任總統馬英九指點江山，馬早就被掃入台灣的政治歷史中，曾幾何時竟又跑出來指點江山，所以藍白合遲早會破局。

王世堅說，以柯文哲的精明、智慧，早就洞悉一切，前天可能只是利用藍白合的安排，測試社會風向，柯文哲假意接受藍白合的好意，當了解一旦合了之後，年輕選民的支持度和白色力量的擁護者都會跑光，有結論後，就會讓藍白合破局，這是可想而知的。

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