為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

不滿柯文哲讚黃國昌「一抵五」？賴香伶笑稱：只是小虧一下

賴香伶（右）說，她會邀請國昌老師到龍潭來幫忙輔選，不是說大家不熟識，「他跟我們其他委員熟不熟我不知道，但我跟他略熟。」（賴香伶提供）

賴香伶（右）說，她會邀請國昌老師到龍潭來幫忙輔選，不是說大家不熟識，「他跟我們其他委員熟不熟我不知道，但我跟他略熟。」（賴香伶提供）

2023/11/18 22:15

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲上「館長」陳之漢直播節目時，當面邀請黃國昌擔任民眾黨不分區立委，更大讚「我們5個立委加起來都沒有1個黃國昌厲害。」民眾黨立委邱臣遠、賴香伶昨天坦言聽到後心裡不舒服。今天被問及柯文哲有沒有向他們道歉？賴香伶說，這種事不是為了道歉而去說，她只是小虧一下柯文哲。

賴香伶向本報透露，這種事不是為了道歉而去說，那天在節目上柯主席跟黃國昌聊得很愉快，強力誇讚他的戰力強，黃國昌以前的表現在立院可能都會讓柯建銘總召搖頭。「不過，時代力量在這屆反而沒有比較突出的表現，議題上寬度上也都膠著在議題上；在政治上則比較多在打擊民眾黨。」

「以前國昌老師在時代力量，由於要帶領小黨，透過比較誇張的演技，才能讓時力獲得很多的報導，也加強了政黨的影響力，做出政黨區隔性。」賴香伶說，民眾黨則是主要花在解決問題、協商，轉化成政策、預算與法案。

賴香伶坦言，「柯主席比較沒有在我們這個生態裡，所以才沒有從這個角度上去肯定我們，平常私底下他也是會稱讚我們。不過，在節目上柯和國昌老師、館長交情特別好，所以才把我們拿進去，當生菜沙拉，我昨天才小虧一下。」

不過，賴香伶也強調，她會邀請國昌老師到龍潭來幫忙輔選，不是說大家不熟識，「他跟我們其他委員熟不熟我不知道，但我跟他略熟。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新聞360》藍白「3％各表」翻臉倒數？學者曝1關鍵指標
2023/11/18 17:29

新聞360》藍白「3％各表」翻臉倒數？學者曝1關鍵指標
韓國瑜點頭接不分區第1名 「接受黨中央賦予的任務」
2023/11/18 16:07

韓國瑜點頭接不分區第1名 「接受黨中央賦予的任務」

高鐵線上旅展優惠飯店、租車、等免費送！
要柯文哲讓6％？柯媽氣炸怒斥國民黨「吃人夠夠」要兒子自己選
2023/11/18 15:14

要柯文哲讓6％？柯媽氣炸怒斥國民黨「吃人夠夠」要兒子自己選
柯文哲稱「5立委都沒黃國昌1人厲害」 賴香伶：不承認他的說法
2023/11/17 10:34

柯文哲稱「5立委都沒黃國昌1人厲害」 賴香伶：不承認他的說法

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
當面邀黃國昌任不分區 柯文哲：我們5立委都沒黃1人厲害
2023/11/17 06:04

當面邀黃國昌任不分區 柯文哲：我們5立委都沒黃1人厲害
才宣布退出時力 黃國昌「無縫接軌」加入民眾黨
2023/11/16 21:36

才宣布退出時力 黃國昌「無縫接軌」加入民眾黨
臺北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播