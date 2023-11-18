不滿柯文哲讚黃國昌「一抵五」？賴香伶笑稱：只是小虧一下

賴香伶（右）說，她會邀請國昌老師到龍潭來幫忙輔選，不是說大家不熟識，「他跟我們其他委員熟不熟我不知道，但我跟他略熟。」（賴香伶提供）

2023/11/18 22:15

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲上「館長」陳之漢直播節目時，當面邀請黃國昌擔任民眾黨不分區立委，更大讚「我們5個立委加起來都沒有1個黃國昌厲害。」民眾黨立委邱臣遠、賴香伶昨天坦言聽到後心裡不舒服。今天被問及柯文哲有沒有向他們道歉？賴香伶說，這種事不是為了道歉而去說，她只是小虧一下柯文哲。

賴香伶向本報透露，這種事不是為了道歉而去說，那天在節目上柯主席跟黃國昌聊得很愉快，強力誇讚他的戰力強，黃國昌以前的表現在立院可能都會讓柯建銘總召搖頭。「不過，時代力量在這屆反而沒有比較突出的表現，議題上寬度上也都膠著在議題上；在政治上則比較多在打擊民眾黨。」

「以前國昌老師在時代力量，由於要帶領小黨，透過比較誇張的演技，才能讓時力獲得很多的報導，也加強了政黨的影響力，做出政黨區隔性。」賴香伶說，民眾黨則是主要花在解決問題、協商，轉化成政策、預算與法案。

賴香伶坦言，「柯主席比較沒有在我們這個生態裡，所以才沒有從這個角度上去肯定我們，平常私底下他也是會稱讚我們。不過，在節目上柯和國昌老師、館長交情特別好，所以才把我們拿進去，當生菜沙拉，我昨天才小虧一下。」

不過，賴香伶也強調，她會邀請國昌老師到龍潭來幫忙輔選，不是說大家不熟識，「他跟我們其他委員熟不熟我不知道，但我跟他略熟。」

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